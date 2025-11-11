Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas" El gobernante bonaerense encabezó un acto en Florencio Varela, en el que criticó las últimas reuniones entre sus pares y la administración de La Libertad Avanza. Por







Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cruzó a los gobernantes dialoguistas que se reunieron con el Gobierno en la Casa Rosada en el marco de las rondas de conversación con la administración libertaria con las provincias, ya que los acusó de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas".

En un acto en Florencio Varela, Kicillof sostuvo su postura contra el Gobierno y lanzó una advertencia al presidente Javier Milei. "Sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo", aseveró.

En tal sentido, cuestionó las obras públicas interrumpidas por la administración libertaria y se refirió a sus pares: "Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores a negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas".

Axel Kicillof Axel Kicillof, gobernador bonaerense. El gobernante de la provincia de Buenos Aires hizo alusión a los encuentros del Gobierno con Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros gobernantes, luego de la designación de Diego Santilli como ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán y de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos.

El objetivo de Santilli es aceitar el diálogo con las provincias y llegar a acuerdos preliminares de cara a las sesiones extraordinarias, convocadas del 10 al 31 de diciembre, que se realizarán con la nueva conformación del Congreso. La meta del Gobierno es aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penal antes de fin de año, para lo cual el apoyo de los gobernadores será clave.

De cara al debate en el Congreso, el Gobierno buscará dar una imagen de fortaleza y unidad con una foto de Adorni y Santilli junto a los 20 gobernadores que visitaron la Casa Rosada a fines de octubre. Sin embargo, según informó Noticias Argentinas, esta imagen solo se daría después de que los funcionarios terminen la ronda de encuentros bilaterales con cada uno de los mandatarios.