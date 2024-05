Con un accesorio extra, Rocío Guirao Díaz marcó la tendencia del verano en microbikini off white

Se mostró junto a su familia disfrutando del calor y marcó tendencia con su look.

Rocío Guirao Díaz impactó en redes con su última apuesta fashionista en microbikini off white . La modelo aprovecha los días de verano que está viviendo en Miami y saca a la luz sus prendas favoritas. Radicada allí junto a su familia, demostró nuevamente por qué es una de las influencers de moda más importantes del país con su último look veraniego.

Rocío guirao Díaz microbikini instagram

Este look causó sensación entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de miles de "me gusta" y comentarios con elogios a su estilo. Nuevamente, Rocío Guirao Díaz se llevó la atención y confirmó por qué es una de las referencias de la moda más importantes en nuestro país.

Rocío guirao Díaz microbikini instagram

Cómo es la microbikini con brillos que lució Ninel Conde y está causando furor en el mundo de la moda

Ninel Conde mostró que está a la moda y posó con una microbikini con brillos que está arrasando en la temporada. La celebridad mexicana acaparó elogios a raíz de su última publicación en su cuenta de Instagram. Dentro de lo que parece ser un lago, realizó una sesión de fotos que llamó la atención de sus seguidores.

El conjunto que eligió contó con un corpiño de tazón armado blanco con brillos en la copa, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless. Ambas prendas contaron con detalles de volados, otra de las tendencias de la temporada.

La artista llegó a la fama a fines de la década de los 90 y desde entonces se convirtió en una figura reconocida en la televisión, protagonizando diversas telenovelas. Además, se lanzó como cantante, teniendo entre sus hits al famoso tema muy cantado en estas partes del mundo conocido como "bombón asesino".

ninel conde traje de baño Instagram

En la actualidad, a sus 47 años, sigue marcando tendencia y sorprendiendo a su base sólida de fans, quienes constantemente elogian sus fotos en sus redes sociales.

“Siempre habrá alguien que dude de ti, solo asegúrate que esa persona no eres tú”, escribió en el texto de la publicación. Sus seguidores dejaron miles de reacciones, incluyendo "me gusta" y comentarios en donde elogiaron su look y su estilo.