Una famosa marca de zapatillas tuvo que retirar un anuncio que remitía al Ku Klux Klan: "Nos equivocamos"

La firma pidió disculpas en un comunicado luego de que varios usuarios encontraran en la imagen referencias visuales a los linchamientos racistas cometidos por el grupo supremacista blanco.

La pieza pertenecía a la campaña global Chuck 70 X y estaba protagonizada por la cantante de K-pop Karina, integrante del grupo surcoreano Aespa.

La marca de zapatillas Converse retiró un anuncio y pidió disculpas después de que numerosos usuarios encontraran en la imagen referencias visuales al Ku Klux Klan y a los linchamientos racistas cometidos contra personas negras en los siglos XIX y XX. La pieza pertenecía a la campaña global Chuck 70 X y estaba protagonizada por la cantante de K-pop Karina , integrante del grupo surcoreano Aespa.

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La imagen mostraba a Karina sosteniendo un par de zapatillas negras por los cordones mientras vestía una falda blanca hasta casi los tobillos . La iluminación y la composición generaban un efecto por el cual las zapatillas parecían colgar bajo una gran pieza puntiaguda de tela blanca, que muchos usuarios asociaron con la capucha característica del Ku Klux Klan.

La controversia se intensificó cuando resurgió en redes sociales una fotografía de una campaña anterior de Converse Malaysia, en la que dos modelos intentaban alcanzar varios pares de zapatillas colgadas de la rama de un árbol con una escalera de madera.

Para muchos usuarios, esa imagen reforzaba la lectura de que las zapatillas colgantes evocaban los linchamientos . Un usuario de la red social X escribió: "Veo esto y veo a un hombre ahorcado, una túnica blanca que podría ser la de un miembro del Ku Klux Klan y una luz con forma de capucha del KKK" .

Converse, propiedad de Nike, eliminó la imagen de sus redes sociales y del resto de sus plataformas, y emitió un comunicado en el que reconoció el error .

"Lo sentimos. Entendemos por qué esta imagen resulta tan perturbadora y reconocemos que nos equivocamos. Estamos trabajando para retirarla de todos los lugares donde apareció. Esto no debería haber ocurrido y nos esforzaremos por mejorar", señaló la compañía.

La marca también dialogó con el medio especializado Footwear News, donde admitió que la imagen fue "profundamente perturbadora" y reiteró su compromiso de mejorar los controles internos. Hasta el momento no hay indicios de que Converse haya buscado hacer referencia al Ku Klux Klan o a los linchamientos en forma deliberada, aunque los críticos cuestionan cómo la imagen logró superar el proceso interno de aprobación de la compañía.

El Congreso de Estados Unidos exigió explicaciones a la marca

El congresista Troy Carter cargó contra la campaña a través de la red social X, donde acusó a Nike y a Converse de difundir una imagen que, según su opinión, evoca símbolos vinculados al racismo y a la segregación. "¿En qué estaban pensando?", escribió el legislador, que calificó la pieza publicitaria de "racista, irresponsable y profundamente ofensiva".

En un comunicado posterior, Carter endureció su postura y acusó a las dos compañías de banalizar algunos de los símbolos más dolorosos de la historia racial de Estados Unidos. El congresista sostuvo que las referencias visuales a los linchamientos y al Ku Klux Klan no pueden justificarse como una decisión artística o creativa.

El legislador reclamó además transparencia sobre quién ideó y aprobó la campaña, y advirtió que la retirada de las imágenes o una simple disculpa pública no alcanzarán para reparar el daño causado. Según remarcó, las compañías deben rendir cuentas por una campaña que, en sus palabras, "nunca debió ser creada, aprobada ni difundida".