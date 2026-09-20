Susto en el NOA: un sismo afectó a Tucumán y también se sintió en otras provincias

Tucumán sufrió un sismo de magnitud 5,0 este domingo en distintas localidades, por lo que las autoridades realizaron distintos operativos aunque no se registraron víctimas ni daños materiales. El temblor se sumó a otro registrado hace pocos días en Salta, que también se percibió en la provincia tucumana.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que el movimiento sísmico tuvo una profundidad de 197 kilómetros y se produjo a las 5:47. El epicentro ocurrió a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.
En tal sentido, pese a que el epicentro fue en Tucumán, el sismo también se sintió en algunas zonas de Santiago del Estero y Salta. El temblor fue percibido especialmente dentro de edificios y viviendas, donde algunos vecinos señalaron que el movimiento los despertó durante la noche.
En tanto, previamente otro sismo había tenido como epicentro a Catamarca, con una magnitud de 4,3 y una profundidad de 205 kilómetros, con epicentro ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi. El movimiento tuvo una percepción leve en localidades de Catamarca, Salta y Tucumán.
Tucumán: un adolescente roció con alcohol y prendió fuego a su pareja tras una discusión
Un joven de 17 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja, una mujer de 24 años, en la localidad tucumana de Lastenia. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo tras una discusión originada por celos. La víctima sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax y está internada en el Hospital Eva Perón.
La discusión comenzó cuando la mujer llegó al domicilio que compartían a las 6.30 de la madrugada y le comunicó al joven su decisión de continuar con su vida, además de pedirle al agresor que hiciera lo mismo.
Fue entonces que el menor amenazó con quemar la ropa de la mujer. Según la reconstrucción judicial, el acusado sacó prendas de un ropero, buscó una botella con alcohol, le arrojó el líquido en el rostro y la encendió con un encendedor.
La mujer recibió auxilio de familiares presentes en el lugar. El atacante escapó de la casa tras el ataque, pero la Policía logró su captura al día siguiente.