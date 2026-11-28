Cómo sigue la salud de Luis Ventura tras la descompensación en pleno programa El conductor estaba por irse a Miami, pero antes fue a América TV a la grabación de Secretos Verdaderos. Quedó internado en el Sanatorio Trinidad de Quilmes, pero se encuentra estable. Agregar C5N en









Luis Ventura está estable. Redes sociales

La salud de Luis Ventura generó preocupación luego de que trascendiera que debió ser internado para realizarse una serie de estudios médicos. La noticia se conoció en las últimas horas y, según contaron sus compañeros de televisión, el periodista habría llegado con un importante cuadro de cansancio y estrés tras una intensa agenda laboral.

"Volvió muy mal del Uruguay, donde fueron los Martín Fierro la semana pasada. Él está muy cansado, tiene un pico de stress muy grande. Tiene, por lo que tengo entendido, distintos frentes abiertos. Y ahora, después de Miami, se suma el Martín Fierro de Salud y de Danza en una semana", expresó.

Pese a la preocupación que despertó la noticia, el panelista buscó llevar tranquilidad al asegurar que su colega se encontraba bien. Sin embargo, deberá permanecer internado para someterse a una serie de estudios médicos.

Por su parte, Pepe Ochoa habló con Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, y reveló que Ventura se sentía mal desde la mañana, cuando fue a grabar el programa.

Qué le pasó a Luis Ventura que no pudo viajar a Miami De acuerdo con lo que relató el panelista, Ventura había terminado su programa en Radio del Plata cuando su socio pasó a buscarlo para llevarlo al aeropuerto. Sin embargo, comenzó a sentirse mal, por lo que debió suspender el viaje y recibir atención médica.

"Estaba haciendo su programa en Radio del Plata como todos los días. Hace un rato, lo pasó a buscar su socio para llevarlo a Ezeiza y se descompuso camino al aeropuerto. Se bajó de este viaje, no va a viajar a Miami al Martín Fierro Latino", explicó el panelista.