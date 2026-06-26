Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano: salvaron a cuatro participantes Una parte logró el respaldo del público y se pusieron a salvo antes del lunes decisivo. Las encuestas marcan un favorito claro para abandonar la competencia, aunque la votación sigue abierta. Agregar C5N en









La placa definitiva quedó conformada por cinco participantes.

La cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó definida la placa que se resolverá el lunes 29 de junio en la próxima gala de eliminación. Durante el encuentro, Santiago del Moro anunció los cuatro participantes que el público eligió salvar con voto positivo, reduciendo así la lista de nueve nominados a cinco finalistas en riesgo.

La primera en recibir el respaldo de la audiencia fue Cinzia Francischiello, quien aprovechó el momento para un breve descargo antes de ser interrumpida por el conductor. "Es la primera vez en la vida que escucho que me dicen que soy cagon… y gracias al público porque sé que todo lo ve", dijo, antes de dirigirse al living donde abrazó efusivamente a Sol y Pincoya. La siguió Andrea del Boca, que se tapó el rostro al escuchar su nombre y corrió a abrazar a Juanicar, Majluf y Nigro.

En tercer lugar bajó de placa Charlotte Caniggia, que recibió la noticia aliviada y aplaudiendo. Luego agradeció antes de reencontrarse con sus compañeros. El cuarto y último en salvarse fue Manuel Ibero, quien también tomó el micrófono para agradecer: "Gracias a la gente que me banca, cuatro meses y siguen bancándome. Es una locura, agradecido eternamente, un saludo a mi familia y amigos".

Con las salidas de Cinzia, Andrea, Charlotte y Manu de la zona de riesgo, la placa definitiva quedó conformada por cinco participantes: Emanuel Di Gioia, Steffany "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen. Uno de ellos abandonará la competencia el próximo lunes.

Redes sociales Quién tiene más chances de irse de Gran Hermano el lunes 29 de junio Con la placa definitiva ya confirmada y la votación negativa en curso, las primeras encuestas paralelas en redes sociales empezaron a marcar tendencias. Según los datos publicados por GH Trivia, Campanita es quien concentra el mayor porcentaje de votos en contra hasta el momento, lo que la ubica como la principal candidata a dejar la casa el lunes.

El dato llama la atención porque Campanita viene de evitar varias eliminaciones consecutivas y, en la primera etapa de votación positiva de esta semana, había contado con respaldo del público. Pese a eso, la transición al voto negativo parece haber invertido esa tendencia. Redes sociales Detrás de ella aparecen Yipio y Nenu con porcentajes también importantes, mientras que Hanssen, que en la votación positiva había acumulado el menor apoyo de la placa, no concentraría por ahora el nivel de rechazo suficiente como para quedar en riesgo real de eliminación. Los números definitivos se conocerán recién el lunes, y los especialistas del reality advierten que las tendencias en encuestas paralelas pueden cambiar hasta el cierre de la votación oficial.