Cómo pasa sus días Sofía Aldrey tras la escandalosa separación de Fede Bal

Lourdes Sánchez reaccionó a los supuestos chats con Fede Bal: "Me dio risa"

En su primera publicación en sus historias, la maquilladora publicó un llamativo texto de Patricia Faur llamado ‘Venganza’. “No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista. Se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia”, se lee en un tramo de lo escrito.