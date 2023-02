Claudia Albertario habló de los rumores de romance con Fede Bal: "Se filtraron unos chats privados"

La actriz Claudia Albertario decidió ponerle fin a todos los rumores a través de un extenso comunicado en su cuenta personal de Instagram , donde aseguró que no tiene nada que ocultar . Incluso, tuvo mucho tacto para referirse al tema y no expuso al actor Fede Bal .

En primer lugar, en su primera historia resaltó: "Desde hace un par de días me vengo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica, y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar". De esta manera, se mostró enfurecida con la forma de tratar el tema de algunos medios.