La llamativa confesión de Fede Bal sobre su polémica separación con Barbie Vélez

En pareja con Evelyn Botto , Fede Bal sorprendió al referirse nuevamente a su controvertida separación con Barbie Vélez , caracterizada por denuncias de ambos, acusaciones mutuas, exhibición en los medios y un fuerte conflicto en la justicia .

A lo largo de una entrevista con Jose María Listorti en el programa Blender at night , el actor se animó a rememorar de qué manera transitó aquella etapa. Federico reconoció que "fue una relación durísima" en la que aseguró que pudo salir adelante gracias a la terapia y al apoyo de sus amigos más cercanos.

Cuando José María Listorti le consultó acerca de las acusaciones de violencia de género que recibió de parte de Barbie, se mostró tajante: “Cuando vas con la verdad…”. Además, sumó: “Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado” .

También agregó que no le gusto el rol de la televisión en este tema: “La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez” . Bajo esas circunstancias, Bal rememoró que las dos partes promovieron demandas mutuas y sostuvo que el transcurso de los años acabó beneficiándolo: “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón” .

El caso judicial entre Fede Bal y Barbie Vélez

La separación de Federico Bal y Barbie Vélez, escaló desde una crisis de pareja hasta denuncias cruzadas por violencia de género y señalamientos de extrema gravedad. El conflicto estalló a raíz de una intensa discusión en la vivienda del hijo de Carmen Barbieri, luego de que Barbie descubriera mensajes en su celular que despertaron sospechas de infidelidad con Laurita Fernández.

En medio de ese caos, Vélez hizo una denuncia por lesiones y violencia de género, mientras que Bal replicó con otra presentación judicial por daños y amenazas. El revuelo se transformó en el tema principal de todos los portales y a lo largo de los meses cada movimiento fue seguido con detenimiento debido a la gran exposición mediatica que tienen ambos de los implicados.

fede bal barbie velezjpg.jpg En la previa del regreso de su ex al Bailando, Fede Bal: Barbie es un recuerdo, ni nostalgia me genera

La batalla legal entre ambos concluyó finalmente en 2017, cuando la Justicia dictaminó el sobreseimiento de ambas partes en las causas cruzadas que se habían iniciado. Tras analizar las pericias y declaraciones, el juez consideró que los relatos resultaban parciales y que no existían elementos probatorios suficientes para dictar una condena, De esta manera, se cerraron de forma definitiva las denuncias cruzadas que Barbie Vélez había presentado contra Fede Bal, así como las acusaciones de lesiones, daños y hurto que el actor había radicado contra ella.