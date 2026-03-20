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El incómodo momento de Evangelina Anderson luego de que Ian Lucas se consagre en MasterChef

La modelo estuvo presente en el programa en el momento en el que grabaron la final y los camarógrafos tomaron una particular decisión.

Fin del amor para Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Fin del amor para Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Captura de pantalla

La competencia de MasterChef Celebrity Argentina llegó a su fin y el ganador de la competencia fue Ian Lucas tras vencer a Sofía Gonet, más conocida como la Reini, en la final del certamen y uno de los focos estaba puesto en la reacción de Evangelina Anderson. Sin embargo, se generó un incómodo momento.

Evangelina Anderson detalló los últimos momentos de su relación con Martín Demichelis. 
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El reality estaba en picos de 19 puntos al momento de la resolución de la competencia. Debían anunciar el ganador a las 22:15, pero finalmente lo contar pasadas Las 22:30. El nombre que sonó delante de todos fue IAN.

"Gracias por cumplirme un sueño más, esto es gracias a la gente que me acompaña. Lo hago por ellos y desde que entré al programa no quería fallarles. Durante un mes y medio me iba a México los viernes y los lunes volvía para grabar acá, estudiar y meterle. Esto es de ustedes", concluyó emocionado.

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"La verdad, fue un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Siento que, con trabajo y esfuerzo, todo llega", agregó.

Luego de toda la emoción y en medio de toda la euforia, todos esperaban la reacción de Evangelina Anderson. Sin embargo, los camarógrafos decidieron no mostrarla más que unos instantes para no seguir fomentando la supuesta relación entre ellos. Solo se la puede ver a Evangelina aparte: “Merecidísimo, el ganador de MasterChef tenía que ser Ian”.

Se filtró la verdadera reacción de Ian Lucas al enterarse de que ganó MasterChef Celebrity

El youtuber Ian Lucas se coronó ganador del certamen culinario MasterChef Celebrity, que se emite por Telefe. El finalista, que se quedó con el trofeo de campeón y $50 millones, conoció el resultado oficial de la competencia junto a su contrincante, Sofía "La Reini" Gonet, y los presentadores de la plataforma React, Nati Jota y Grego Rossello.

Como medida de seguridad, la producción del reality televisivo decidió grabar dos definiciones distintas con antelación. Por este motivo, el vencedor recién comprobó su triunfo al momento de la emisión del último capítulo por la pantalla chica.

Tras la confirmación en el aire, el protagonista se desplomó sobre la mesa del estudio y recibió un emotivo abrazo de su rival. Luego de una breve pausa para asimilar la sorpresiva noticia, el joven logró emitir sus primeras declaraciones oficiales ante su audiencia.

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