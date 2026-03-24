IR A
IR A

"Cuarteto era mala palabra": la Mona Jiménez recordó la persecución y censura de la dictadura

El cantante cordobés detalló que se lo llevaron detenido por hacer música popular y que se siente "orgulloso" de haber llevado alegría a quienes más lo necesitaban en ese momento.

El cantante cordobés puso en palabras lo vivido durante la última dictadura argentina.

El cantante cordobés puso en palabras lo vivido durante la última dictadura argentina.

Redes sociales

Carlos “La Mona” Jiménez relató un episodio de su vida marcado por la persecución durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. “Cuando vi esto, dije ‘Mirá, parece que aquí estuve preso’”, expresó al recordar el lugar donde lo trasladaron.

Existen casi 40 Sitios de Memoria en todo el país. 
Te puede interesar:

Memoria viva: el verdadero valor de los Sitios de Memoria en Argentina

El artista cordobés recordó este 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado, cómo lo detuvieron varias veces y adónde lo llevaron detenido sólo por cantar cuarteto: “Ahí te llevaban, te metían... Estuve un año y ocho meses”.

Además, habló del padecimiento de su entorno cercano por su situación: “Juanita (Juana Delseri) me esperaba en la Plaza San Martín durante toda la noche hasta que me soltaran", en alusión su exesposa, mánager, y compañera de vida.

Embed

El artista remarcó que el único motivo de la persecución era su música y el público que la escuchaba: “¿Por qué? Por cantar cuarteto solamente. Cuarteto era mala palabra. Era que cante un negro de mierda para hacer divertir a los otros negros de mierda”.

A pesar de ese contexto, el cantante reivindicó su vocación. “Me hacía feliz, porque yo siempre hice cantar 20 minutos a la gente que más necesitaba en ese momento”, concluyó en la red social X.

Dónde estuvo detenido la Mona Jiménez, en dictadura

Carlos "La Mona" Jiménez fue detenido reiteradas veces durante la última dictadura militar (1976-1983) en Córdoba, principalmente en el Cabildo de Córdoba, que funcionaba como centro de detención. También recordó haber estado preso en la antigua comisaría conocida como "La Casona" en barrio Alberdi, perseguido por cantar cuarteto, género que era considerado "mala palabra" y prohibido por el régimen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

últimas noticias

Adorni busca retomar el control de la agenda pública y se reunirá con ministros. 

Manuel Adorni vuelve a escena: retomará las conferencias en medio de tensiones internas

Hace 11 minutos
El BMW está valuado en u$s75.000.

Video: un joven a bordo de un BMW atropelló a un espectador durante una picada ilegal en Tecnópolis

Hace 19 minutos

"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef

Hace 35 minutos
José Antonio Kast anunció el retiro del apoyo chileno para la Secretaría General de la ONU a Michelle Bachelet después de reunirse personalmente.

Chile retiró su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU

Hace 53 minutos
La mayoría de los clubes de fútbol dijeron presente en sus redes a 50 años del golpe.

El fútbol argentino recordó el golpe con un contundente "Nunca Más": los mensajes y videos más conmovedores

Hace 1 hora