"Cuarteto era mala palabra": la Mona Jiménez recordó la persecución y censura de la dictadura

El cantante cordobés detalló que se lo llevaron detenido por hacer música popular y que se siente "orgulloso" de haber llevado alegría a quienes más lo necesitaban en ese momento.

Carlos “La Mona” Jiménez relató un episodio de su vida marcado por la persecución durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. “Cuando vi esto, dije ‘ Mirá, parece que aquí estuve preso’” , expresó al recordar el lugar donde lo trasladaron.

El artista cordobés recordó este 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado , cómo lo detuvieron varias veces y adónde lo llevaron detenido sólo por cantar cuarteto: “Ahí te llevaban, te metían... Estuve un año y ocho meses ”.

Además, habló del padecimiento de su entorno cercano por su situación: “J uanita (Juana Delseri) me esperaba en la Plaza San Martín durante toda la noche hasta que me soltaran", en alusión su exesposa, mánager, y compañera de vida.

El artista remarcó que el único motivo de la persecución era su música y el público que la escuchaba: “¿Por qué? Por cantar cuarteto solamente. Cuarteto era mala palabra . Era que cante un negro de mierda para hacer divertir a los otros negros de mierda”.

“No les gustaba que un negro de mierda hiciera divertir a los otros negros de mierda”. La “Mona” Giménez: “Yo caía en cana semana de por medio por cantar cuarteto, mi hijita, con un añito, me esperaba en la plaza San Martín hasta que me largaban”. pic.twitter.com/23dQ09qhFj

A pesar de ese contexto, el cantante reivindicó su vocación. “Me hacía feliz, porque yo siempre hice cantar 20 minutos a la gente que más necesitaba en ese momento”, concluyó en la red social X.

Dónde estuvo detenido la Mona Jiménez, en dictadura

Carlos "La Mona" Jiménez fue detenido reiteradas veces durante la última dictadura militar (1976-1983) en Córdoba, principalmente en el Cabildo de Córdoba, que funcionaba como centro de detención. También recordó haber estado preso en la antigua comisaría conocida como "La Casona" en barrio Alberdi, perseguido por cantar cuarteto, género que era considerado "mala palabra" y prohibido por el régimen.