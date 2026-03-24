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Ángel de Brito reveló el escándalo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "La bajaron"

El periodista contó lo que sucedió tras bambalinas en la final de MasterChef Celebrity y el pedido expreso que le hizo el campeón a la producción.

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron.

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron.

Captura de pantalla

El conductor de LAM, Ángel de Brito reveló que hubo un escándalo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en la final de MasterChef Celebrity Argentina luego de su polémica separación que tuvo entredichos en los medios de comunicación. “La bajaron”, contó.

El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón.
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"La nota estuvo lavada, Vero quería preguntarle por Evangelina, la producción le pidió a ella que no esté hoy. El pedido del manager de Ian Lucas es que no le nombren a Evangelina Anderson”, indico De Brito.

Ian Lucas Evangelina

“La misma condición que le puso el manager a nuestra notera y le dije que es un delirio absoluto. Una estupidez enorme", indicó. Ángel subió aún más la vara y contó: "La verdad es que ella no se fue de viaje y llamó para decir que estaba disponible. Le dijeron que no vaya".

Sucede que desde Cortá por Lozano reforzaron la teoría de las vacaciones de Evangelina Anderson, pero el presentador explotó con su versión: "Todos mentirosos, porque fue así como lo contamos".

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