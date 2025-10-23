Cómo fue la separación de Arnold Schwarzenegger y María Shriver y por qué el actor dice que perdió la mitad de su dinero

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, tras veinticinco años de matrimonio, comenzó en 2011 a partir de un escándalo personal que ocupó los titulares internacionales. El actor confesó que tuvo un hijo, Joseph Baena, con Mildred Baena, empleada del hogar de la familia. Esta infidelidad y el hijo oculto provocaron un profundo dolor y una gran decepción en Shriver, periodista y miembro de la influyente familia Kennedy. La revelación, ocurrida durante una sesión de terapia de pareja, fue el punto de quiebre que llevó a Shriver a solicitar la separación, poniendo fin a uno de los matrimonios más reconocidos de Hollywood y la política estadounidense.

El proceso de divorcio resultó extenso y complejo, prolongándose por más de una década hasta concretarse en diciembre de 2021. La principal causa de la demora fue la falta de avances en ciertos momentos, sumada a las dificultades para establecer un acuerdo de reparto de bienes, dado el enorme patrimonio que ambos compartían. Se estima que la fortuna conjunta alcanzaba los 400 millones de dólares al momento de la separación, y la ausencia de un acuerdo prenupcial claro dificultó aún más la división de las ganancias obtenidas durante su vida matrimonial.

La confesión durante una terapia de pareja marcó el fin de un matrimonio de 25 años y uno de los vínculos más mediáticos de Hollywood y la política estadounidense.

Arnold Schwarzenegger abordó el impacto económico de su divorcio con un tono humorístico, aunque no exento de verdad. En varias entrevistas, bromeó sobre la magnitud de su pérdida, afirmando que Maria Shriver “se llevó la mitad de mi dinero”. Esta expresión, pese a su carácter jocoso, se ajusta a la ley de bienes gananciales vigente en California, que estipula una división equitativa de los activos adquiridos durante el matrimonio. La infidelidad del actor y la falta de un acuerdo prenupcial sólido lo llevaron a asumir un arreglo financiero considerable, que él mismo reconoció como una de las consecuencias más costosas de su vida personal.

Cuál es la historia del divorcio entre Arnold Schwarzenegger y María Shriver

El divorcio entre el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y la periodista y miembro de la familia Kennedy, Maria Shriver, representa uno de los capítulos más comentados y prolongados en la historia reciente de Hollywood. La pareja, que contrajo matrimonio en 1986 y se consideraba una de las más sólidas y poderosas del espectáculo y la política, decidió separarse en mayo de 2011 tras veinticinco años de unión y cuatro hijos en común: Katherine, Christina, Patrick y Christopher.

La razón principal de la ruptura fue la revelación de una infidelidad de Schwarzenegger que permaneció oculta por más de una década. El actor confesó a Shriver que tenía un hijo, Joseph Baena, con Mildred Patricia Baena, empleada del hogar de la familia. El nacimiento de Joseph, casi simultáneo al de uno de sus hijos legítimos, detonó el final del matrimonio y provocó un profundo dolor en Maria y sus hijos.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás. Getty Images

El impacto de la noticia resultó devastador. Maria Shriver, procedente de una de las familias políticas más reconocidas de Estados Unidos, admitió en diversas entrevistas que la confusión y el sufrimiento la abrumaron. Describió ese momento como aquel en que "el tiempo se detuvo" y su vida, tal como la conocía, quedó transformada. Este quiebre personal la llevó a replantearse su existencia, buscando incluso refugio y consejo en un convento.

Por su parte, Arnold Schwarzenegger asumió públicamente toda la responsabilidad por el fracaso de su matrimonio, calificándolo como "el mayor fracaso" de su vida. El actor expresó profundo arrepentimiento por el daño causado a su exesposa e hijos y reconoció que su conducta fue la única culpable del final de la relación. A pesar del escándalo, Schwarzenegger reconoció a Joseph Baena como su hijo y con el tiempo construyó una relación cercana con él.

Uno de los aspectos más destacados de este caso fue el prolongado tiempo que tomó formalizar el divorcio. Maria Shriver presentó la solicitud en julio de 2011, pero un tribunal de Los Ángeles lo declaró oficial recién en diciembre de 2021, diez años después de la separación. Este retraso se debió a la falta de un acuerdo prenupcial y a la complejidad de dividir la vasta fortuna acumulada por la pareja durante sus décadas de matrimonio.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver El divorcio se prolongó por más de una década debido a la compleja división de bienes, valuados en unos 400 millones de dólares y sin un acuerdo prenupcial claro. Getty Images

El acuerdo de divorcio implicó la distribución de la fortuna conyugal, estimada en cientos de millones de dólares, de manera aproximadamente equitativa. A pesar del largo y doloroso proceso legal, con el tiempo, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver lograron establecer una relación cordial y de respeto mutuo, priorizando el bienestar y la unidad de sus cuatro hijos por encima de sus diferencias personales.

La historia de este divorcio no solo reveló las fragilidades de una vida pública aparentemente perfecta, sino que también se convirtió en un testimonio de la lenta recuperación personal, marcando un antes y un después en la vida de ambos, llevando a Maria a reencontrarse consigo misma y a Arnold a enfrentar públicamente las consecuencias de su mayor error personal.