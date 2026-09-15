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Wanda Nara tendrá su propia docuserie: todos los detalles de la producción que mostrará su vida

La conductora firmó con la plataforma de streaming Disney+ y mostró el adelanto de la serie que reflejará sus facetas como madre y empresaria.

¡Es oficial! Wanda Nara confirmó su docu-serie.

¡Es oficial! Wanda Nara confirmó su docu-serie.

Wanda Nara confirmó que tendrá su propio docu-reality en Disney+, donde mostrará parte de su vida personal, sus proyectos y el universo que la rodea.

Eugenia China Suárez y una publicación que abrió el debate.
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La conductora de MasterChef Celebrity confesó en varias ocasiones que distintas plataformas estaban interesadas en seguir su día a día con las cámaras. Si bien varios periodistas pusieron en duda la posibilidad, finalmente la Bad Bitch confirmó el proyecto, compartió las primeras escenas del reality en sus redes sociales y causó furor.

La confirmación llegó primero a través de la cuenta oficial de Disney+ Latinoamérica. "Lo querías. Lo tenés", escribieron junto a las primeras imágenes, en las que se puede ver a Wanda luciendo un elegante traje azul.

En las escenas se la ve llegar lista para firmar el contrato. Sin embargo, una lapicera que no funciona parece interponerse en su camino. Lejos de preocuparse, la empresaria saca un labial rojo de su propia marca de cosméticos y lo utiliza para dejar su firma. El adelanto termina con una mirada desafiante de la conductora a cámara.

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Estas primeras imágenes dejan entrever el tono que tendrá el proyecto y juega con una de las características que Wanda construyó alrededor de su figura mediática durante estos años: una mujer que no deja que nada se interponga en su camino y que convierte cada desafío en una nueva oportunidad.

Qué se sabe hasta ahora sobre la docu-serie de Wanda Nara

Lo cierto es que, si bien aún no se conoció la fecha de estreno, el adelanto causó furor entre los seguidores de Wanda Nara. De acuerdo con lo trascendido, el programa será un docu-reality de seis episodios que invitará al público a conocer más de cerca el lujoso mundo que rodea a la conductora.

Captura: internet

Captura: internet

La producción se centrará en las distintas facetas de la artista, empresaria, cantante, actriz y conductora argentina. De acuerdo con el anuncio, el documental buscará recorrer su historia y su crecimiento hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo.

El rodaje se llevará a cabo durante los próximos meses en Italia, Argentina y Uruguay, tres escenarios que forman parte de la vida personal y profesional de Nara. La producción estará realizada por Komodo Studio y llegará próximamente a Disney+.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

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