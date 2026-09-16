16 de septiembre de 2026 Inicio
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Río Negro: revelan pinturas rupestres inéditas de más de 500 años

Descubrieron dos nuevos sitios arqueológicos precolombinos con pinturas rupestres y material lítico en Pilcaniyeu. Se hallaron aleros, pircas y material lítico que jamás habían sido documentados.

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El operativo científico confirma la presencia de dos nuevos sitios arqueológicos precolombinos en Río Negro.

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Los gendarmes encontraron una misteriosa formación rocosa en la zona de Pilcaniyeu, y constataron que no había ningún registro catastral en la región por lo que avisaron a las autoridades de preservación patrimonial.

Se armó una expedición técnica con personal de la Dirección de Patrimonio y Museos rionegrina y un arqueólogo del Conicet y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Partieron de San Carlos de Bariloche hasta el punto de recorrieron varios kilómetros en un terreno de alta complejidad geográfica, con senderos montañosos y cruces de arroyos.

Los sitios tienen una antigüedad estimada de más de 500 años, previos a la colonización europea, donde se encontraron cuevas, aleros, pircas, pinturas rupestres e instrumentos y fragmentos líticos que evidenciaron que hubo un asentamiento humano histórico.

Protección y preservación del patrimonio

El descubrimiento arqueológico en Pilcaniyeu, en una zona rural y rocosa de la localidad de Río Negro, donde se encontraron pinturas, cuevas, aleros, pircas, fragmentos e instrumentos líticos será preservado como patrimonio arqueológico y paleontológico. Las tareas de documentación del lugar, de los elementos encontrados, y para la precisión de la ubicación para futuras investigaciones se desarrollaron en el marco de la Ley Provincial 3.041 y de la Ley Nacional 25.743, para proteger cada hallazgo sin alterar el entorno.

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