16 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación en una semana sin cambios, que mantiene la calma cambiaria en un contexto internacional difícil.

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El dólar minorista atraviesa la semana sin sobresaltos.

El dólar minorista atraviesa la semana sin sobresaltos.

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El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes sin cambios en medio de un clima internacional adverso marcado por una nueva escalada del petróleo, las tensiones en Medio Oriente y las dudas en torno a la IA, que podrían impulsar una suba de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles.

El dólar oficial atraviesa septiembre sin sobresaltos.
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El BCRA publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026, que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar mayorista en torno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

En tanto, el Ministerio de Economía logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos al alcanzar un rollover del 103,46%. La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $8,41 billones, superando los compromisos inmediatos estimados en $8,13 billones y obteniendo un financiamiento neto cercano a los $281.000 millones, con una buena respuesta del mercado que logró evitar un excedente de pesos disponibles en el sistema financiero que pudiera volcarse a la compra de dólares y agregar tensión sobre la cotización.

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.506,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.596,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.532,45.

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