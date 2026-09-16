Final de Gran Hermano 2026 entre Sol y YIpio, en vivo: quién será la ganadora de la Generación Dorada

Gran Hermano 2026, la final: quiénes son las finalistas de la Generación Dorada

"Dos mujeres fuertes que supieron jugar el juego", eso es lo dicen los seguidores del reality que están expectantes por la gala final de esta noche. Por un lado, "la mala de la película" Solange Abraham llega a la final con un perfil marcado por la experiencia y la polémica.

Su paso previo por la casa en 2011 la convirtió en la mujer que más tiempo resistió aquella edición, y ahora, 15 años después, regresó con una imagen renovada y un rol de “villana” que la enfrentó con casi todos los grupos. Su estrategia se basó en la confrontación y en sostener un personaje fuerte, que la mantuvo en el centro de las discusiones y la convirtió en una de las figuras más comentadas de la temporada.

En contraste, Yisela “Yipio” Pintos se consolidó como la voz del humor y la resiliencia dentro del reality. La comediante uruguaya ingresó con un perfil descontracturado, definiéndose como “mamá, gorda y comprometida con un chocolatito”, y supo ganarse al público incluso tras salir temporalmente por la salud de su madre y regresar por repechaje. Su liderazgo en uno de los grupos más sólidos de la casa y su carisma natural la posicionaron como la contracara de Solange: menos confrontativa, más cercana y con un estilo que apeló a la empatía y la identificación de la audiencia.