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Final de Gran Hermano 2026 entre Sol y YIpio, en vivo: quién será la ganadora de la Generación Dorada

Récord de votos, máxima tensión y un cara a cara histórico entre las dos participantes favoritas del público. Santiago del Moro anticipó que la final de Gran Hermano 2026 entre Yipio y Sol se juega con casi 20 millones de sufragios y promete ser la definición más caliente de la temporada.

- 16 de septiembre 2026 - 14:31
La temporada más debatida llega a su clímax: Yipio y Sol frente a frente. 

La temporada más debatida llega a su clímax: Yipio y Sol frente a frente. 

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La gran final de Gran Hermano Generación Dorada ya está en marcha y promete ser una de las noches más explosivas de la televisión argentina. Con más de seis meses de convivencia y un récord histórico de casi 20 millones de votos, el duelo entre Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos se convirtió en el cara a cara más esperado del reality.

Santiago del Moro, conductor del ciclo, adelantó que la definición será “una fiesta” y destacó las diferencias entre las dos protagonistas, que llegaron a la última instancia tras meses de enfrentamientos y estrategias opuestas. “Son dos jugadoras muy fuertes, ninguna más débil. El público premia lo que le gusta”, aseguró, dejando en claro que el resultado es impredecible.

La cita es este miércoles a las 22.15 por Telefe, cuando se abrirá la gala final y el público conocerá quién apagará las luces de la casa más famosa del país. Entre críticas, récords y emociones, la edición más polémica de todas quedará marcada en la historia con una campeona mujer que será elegida por la gente.

Gran Hermano 2026, la final: quiénes son las finalistas de la Generación Dorada

"Dos mujeres fuertes que supieron jugar el juego", eso es lo dicen los seguidores del reality que están expectantes por la gala final de esta noche. Por un lado, "la mala de la película" Solange Abraham llega a la final con un perfil marcado por la experiencia y la polémica.

Su paso previo por la casa en 2011 la convirtió en la mujer que más tiempo resistió aquella edición, y ahora, 15 años después, regresó con una imagen renovada y un rol de “villana” que la enfrentó con casi todos los grupos. Su estrategia se basó en la confrontación y en sostener un personaje fuerte, que la mantuvo en el centro de las discusiones y la convirtió en una de las figuras más comentadas de la temporada.

En contraste, Yisela “Yipio” Pintos se consolidó como la voz del humor y la resiliencia dentro del reality. La comediante uruguaya ingresó con un perfil descontracturado, definiéndose como “mamá, gorda y comprometida con un chocolatito”, y supo ganarse al público incluso tras salir temporalmente por la salud de su madre y regresar por repechaje. Su liderazgo en uno de los grupos más sólidos de la casa y su carisma natural la posicionaron como la contracara de Solange: menos confrontativa, más cercana y con un estilo que apeló a la empatía y la identificación de la audiencia.

Gran Hermano 2026, la final: cuáles son los premios que entregarán a la campeona

La definición de Gran Hermano Generación Dorada no solo coronará a una campeona histórica, también hará entrega de premios millonarios que elevan la expectativa de la gala. La ganadora se llevará 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos mediante tarjeta virtual, un combo que marca un antes y un después en el formato y que convierte la victoria en un verdadero salto de vida.

El segundo y tercer puesto tampoco se irán con las manos vacías ya que habrá 20 millones y una casa para la subcampeona, mientras que la tercera finalista recibirá 10 millones de pesos.

Según adelantó Santiago del Moro, la entrega se hará en la Noche de las Campeonas, con sorpresas y regalos especiales para el resto de los jugadores, lo que asegura que la fiesta continúe más allá de la final y que cada participante tenga su reconocimiento en esta edición dorada.

Gran Hermano 2026, la final: qué dicen las encuestas

A horas de la final, en las redes ya circulan las especulaciones de quién podrá ser la ganadora de la Generación Dorada. Algunos usuarios compartieron las encuestas que circularon en las últimas horas y ya empiezan a marcar el pulso de la gran final de Gran Hermano 2026.

En la mayoría de los sondeos realizados en X, Yipio aparece con ventaja, alcanzando entre el 54% y el 70% de intención de voto, mientras que Sol Abraham se ubica apenas detrás con porcentajes que rondan el 45% y el 47%.

Sin embargo, el panorama no es tan lineal ya que en algunos relevamientos puntuales, Sol logró imponerse con cifras altas —como un 68% en una consulta aislada—, lo que demuestra que la definición sigue abierta y que el voto positivo puede dar un giro inesperado en las últimas horas.

Gran Hermano 2026, la final: a qué hora arranca

La última gala se disputará este miércoles 16 de septiembre desde las 22.15 entre Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos que competirán por el título después de varios meses de aislamiento, convivencia y desafíos dentro de la casa.

Santiago del Moro estará al frente de la velada en la que el público definirá quién se consagrá campeona de esta edición. La emisión también determinará cuál de las dos participantes queda en el segundo puesto y cómo se completa el podio.

La definición llega después de una temporada caracterizada por haber acumulado distintas eliminaciones, discusiones y momentos de tensión. Con solamente dos finalistas en carrera, la decisión quedará en manos de los espectadores que acompañaron el desarrollo del reality.

La salida de Yanina Zilli, abrió camino a una de las finalistas del reality, que no saldrá de Charlotte, Yipio, Sol y Luana.

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