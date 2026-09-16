Mapa de plátanos en Ciudad de Buenos Aires: qué calles evitar para resguardarse de la "pelusa" del árbol Una investigadora del Conicet elaboró un mapa, tomando datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e identificó los tramos con mayor presencia de árboles plátanos de sombra. Por Agregar C5N en









El árbol plátano de sombra que inunda las calles de la Ciudad de Buenos Aires con sus semillas con filamentos peludos.

Septiembre trae de la mano la inevitable caída de los filamentos peludos que recubren las semillas de los árboles plátanos de sombra (Platanus × hispanica) y la respectiva irritación o alergia. La investigadora del Conicet Luciana Staiano realizó una selección de calles en Google Maps para indicar dónde se encuentra la mayor concentración de árboles de plátanos.

"Para que puedas planificar tu recorrido y evitar las cuadras con plátanos en primavera", explicó la científica ambiental en el mensaje que difundió en X su amiga Elisa Sánchez, conductora de Desayuno por el canal de streaming País de Boludos. El mapa está elaborado según el Arbolado público lineal 2017-2018 relevado y digitalizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El mapa también permite personalizar qué calles aparecen señalizadas: aquellas con muchos plátanos (7 o más), con varios plátanos (entre 4 y 6) o con pocos plátanos (hasta 3). De acuerdo a este filtro, los barrios con menos árboles son Villa Lugano, Nueva Pompeya, Monserrat, Constitución y San Nicolás.

Qué causa la alergia al árbol del plátano Las "pelusas" que caen de los árboles y flotan en el aire son semillas recubiertas de finos filamentos diseñadas para dispersarse con el viento. Estas fibras no contienen los compuestos que despiertan la alergia, pero su contacto con las mucosas (ojos, nariz, garganta) puede generar irritación mecánica: ardor, escozor o sensación de arenilla.

El polen del plátano sí desencadena síntomas alérgicos ya que contiene proteínas que en personas sensibles pueden provocar rinitis, conjuntivitis e incluso cuadros asmáticos.

La "pelusa" que se desprende del árbol del plátano. Cuándo se termina la temporada de la "pelusa" del plátano La caída de las semillas con los filamentos peludos comienza en septiembre y se extiende hasta noviembre, con picos en octubre y en el undécimo mes del año. Así que recién en diciembre iniciará el alivio para las personas alérgicas, ya que las flores completan su ciclo y la producción de polen comienza a disminuir.