Profundo enojo por el final de Margarita: polémica por la decisión que se tomó con Floricienta

Unas imágenes filtradas de manera inesperada desataron furia desmedida e indignación mediática ante un destino incierto para un personaje emblemático.

Cris Morena se convirtió en el centro de duras críticas tras filtrarse el esperado capítulo final de la telenovela Margarita . Los fanáticos manifestaron una profunda indignación al comprobar la abrupta ausencia de Floricienta , el icónico personaje de Florencia Bertotti , del cual solo se supo que desapareció en una revuelta.

Aunque la trama dejó abierta la esperanza con la promesa de Máximo Augusto Calderón de la Hoya de buscarla sin descanso, la incertidumbre desató una feroz ola de reclamos. Los seguidores apuntaron sin piedad contra la productora por el destino del personaje: “Qué decepción sos. Increíble que no la hayas incluido en este final” .

El enojo colectivo se intensificó en redes sociales con múltiples mensajes cargados de dramatismo e impotencia por la insólita resolución narrativa elegida para el desenlace. Frases categóricas como ”estoy asqueada” , “¿por qué matás a todo el mundo?“ y “¿no te alcanzó con la muerte del freezer?“ inundaron las plataformas digitales.

La controversia sumó además la potente voz de Mario Pergolini , quien interpretó a Dios en la tira original y estalló en vivo al aire de Otro día perdido (El Trece). El conductor no ocultó su bronca ante las cámaras: “¿Cómo terminás así Margarita? Me quería matar. No apareció Flor al final. Estamos enojadísimos” .

El experimentado comunicador recordó su participación en la histórica ficción de 2004 y dejó en evidencia la desilusión que compartió con el público seguidor. “Yo estuve en Floricienta. Yo creí que ella regresaba y volvíamos a trabajar todos" , concluyó Pergolini de forma contundente sobre el amargo cierre de la producción.

Margarita cerrará el año con dos shows en Buenos Aires

A pesar del revuelo generado por el desenlace televisivo, la franquicia ratifica su apabullante éxito de convocatoria para el cierre de temporada en los escenarios. Tras concretar un récord histórico de 28 funciones totalmente agotadas entre el Movistar Arena y Tecnópolis, la producción confirmó un regreso monumental.

El esperado reencuentro presencial con los fanáticos arrancará el próximo 17 de diciembre con una presentación multitudinaria en el Campo Argentino de Polo. Debido a que las entradas para esta primera fecha se agotaron en cuestión de horas, la organización decidió añadir de inmediato una segunda función para el 18 de diciembre.

El despliegue sobre el escenario contará con la destacada presencia de Mora Bianchi y Lola Abraldes, acompañadas por un multitudinario elenco juvenil de primer nivel. Las protagonistas lucirán un imponente vestuario diseñado por Susana Pérez Amigo dentro de una propuesta artística renovada que promete cautivar a familias enteras.

La serie Margarita funciona como spin off de Floricienta. La actriz principal de la exitosa serie juvenil es Mora Bianchi. Redes sociales

El espectáculo en vivo ofrecerá un recorrido musical ininterrumpido con un repertorio compuesto por más de 30 canciones emblemáticas que marcaron el fenómeno. La puesta en escena combinará un despliegue técnico de última generación con todos los elementos emocionales característicos del universo fantástico creado por Cris Morena.

Para transformar la jornada en un evento integral, el predio ofrecerá diversas alternativas gastronómicas, activaciones interactivas y espacios temáticos habilitados antes y durante la función. De esta manera, el espectáculo buscará redefinir la experiencia en vivo del público porteño y brindar un cierre festivo e inolvidable.