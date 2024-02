Cherquis Bialo reveló quién fue el argentino que sedujo a Pamela Anderson

“La conoció en el Tortoni, el hombre era de una pinta extraordinaria. En nuestra generación lo veíamos de noche, pero ese día fue en el Tortoni. Un hombre muy importante pero además como los hombres de guita de antes, hecha con laburo, no era un tipo ostentoso”, agregó .

Pamela Anderson La revelación de Pamela Anderson generó repercusión en todos los portales del mundo. Instagram

Para luego detallar que cuando la actriz vino a Argentina “la llevaron a un recital de Tango” en el reconocido bar porteño: “Este hombre la invitó a tomar un café, algo en la barra en sí. Y luego se marcharon esa noche. Yo lo vi a las 72 horas y le pregunté ¿Y?. Extraordinario me dijo. Pero todo terminó ahí”.

"Él tenía 72 y ella 22, era un empresario del sector gastronómico", agregó. Lo llamó "el gallego de la noche", pero el conductor Gustavo Sylvestre aclaró que no se trataba de Pepe Fechoría ni de Tito Lectoure.

La revelación de Pamela Anderson

"Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Ese hombre me cambió y nunca lo he olvidado", escribió en su libro. Si bien la actriz no dio el nombre y apellido de la persona, se refirió a él como un hombre de 80 años que "me dejó sin aliento" y "nunca había sentido eso antes".

Según relató el medio Daily Star, la actriz conoció al hombre cuando ella tenía 20 años y estaba en Buenos Aires. Ambos se conocieron al parecer en un boliche y, después de bailar por varias horas, se marcharon del lugar juntos.

Durante su carrera, Pamela Anderson generó controversias y polémicas sobre sus relaciones personales, se casó en total cinco veces y Tommy Lee, miembro de Mötley Crüe, es uno de sus exesposos más conocidos. "Puede haber sido la única vez que estuvo realmente enamorada", aseguró la autora.