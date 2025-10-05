Es la favorita de muchos, está en Netflix y es de las películas que más te rompen el corazón Un drama biográfico basado en hechos reales que conquistó a los usuarios de la plataforma de streaming y que deja al espectador con la garganta apretada.







Una historia biográfica que combina política, amor y tragedia, y que convirtió a esta película en una de las más vistas dentro de Netflix.

Hay historias que, aun sabiendo de antemano su desenlace, logran dejar a cualquiera con un nudo en la garganta. Ese es el caso de “Sergio”, una producción de Netflix que recupera la figura del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, alguien que dedicó su vida a la diplomacia internacional y terminó atrapado en una de las tragedias más dolorosas de comienzos de los 2000.

Estrenada en 2020, la película se ganó un lugar en el catálogo de la plataforma no solo por su tono humano y político, sino también por la actuación de Wagner Moura, reconocido por su papel en Narcos, y la presencia de Ana de Armas, que interpreta a Carolina, la mujer que compartía su vida en medio del caos de Irak. La química entre ambos actores le da a la trama una cercanía que excede lo puramente histórico.

Lo interesante de esta producción es que no se queda solo en la reconstrucción del atentado en Bagdad de 2003, sino que también muestra los claroscuros de un hombre que trabajó más de tres décadas en Naciones Unidas y que fue considerado por muchos como un posible Secretario General de la ONU en el futuro. Esa mezcla de ambición, compromiso y vulnerabilidad convierte a la película en algo más que un simple retrato biográfico.

Netflix: sinopsis de Sergio El film sigue los últimos momentos de Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), Representante Especial de la ONU en Irak, quien quedó atrapado bajo toneladas de escombros tras la explosión de un coche bomba en el Hotel Canal de Bagdad, el 19 de agosto de 2003. Mientras el tiempo se acaba, aparecen en flashbacks distintos episodios de su carrera diplomática: su paso por Camboya, Timor Oriental y los años en los que se convirtió en una figura clave de la política internacional.

En medio de ese contexto tan áspero, la película abre espacio a lo íntimo, mostrando su relación con Carolina (Ana de Armas), una compañera de trabajo que representaba para él un futuro posible más allá de la diplomacia. Esa dualidad —entre la figura pública y el hombre privado— es lo que le da espesor a la narración. Tráiler de Sergio Embed Reparto de Sergio Wagner Moura (Sergio Vieira de Mello)

• Ana de Armas (Carolina Larriera)

• Garret Dillahunt (William von Zehle)

• Brían F. O'Byrne (Gil Loescher)

• Will Dalton (Andre Valentine)