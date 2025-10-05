IR A
IR A

Es la favorita de muchos, está en Netflix y es de las películas que más te rompen el corazón

Un drama biográfico basado en hechos reales que conquistó a los usuarios de la plataforma de streaming y que deja al espectador con la garganta apretada.

Una historia biográfica que combina política

Una historia biográfica que combina política, amor y tragedia, y que convirtió a esta película en una de las más vistas dentro de Netflix.

Hay historias que, aun sabiendo de antemano su desenlace, logran dejar a cualquiera con un nudo en la garganta. Ese es el caso de “Sergio”, una producción de Netflix que recupera la figura del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, alguien que dedicó su vida a la diplomacia internacional y terminó atrapado en una de las tragedias más dolorosas de comienzos de los 2000.

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.
Te puede interesar:

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Estrenada en 2020, la película se ganó un lugar en el catálogo de la plataforma no solo por su tono humano y político, sino también por la actuación de Wagner Moura, reconocido por su papel en Narcos, y la presencia de Ana de Armas, que interpreta a Carolina, la mujer que compartía su vida en medio del caos de Irak. La química entre ambos actores le da a la trama una cercanía que excede lo puramente histórico.

Lo interesante de esta producción es que no se queda solo en la reconstrucción del atentado en Bagdad de 2003, sino que también muestra los claroscuros de un hombre que trabajó más de tres décadas en Naciones Unidas y que fue considerado por muchos como un posible Secretario General de la ONU en el futuro. Esa mezcla de ambición, compromiso y vulnerabilidad convierte a la película en algo más que un simple retrato biográfico.

netflix-pelicula-sergio

Netflix: sinopsis de Sergio

El film sigue los últimos momentos de Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), Representante Especial de la ONU en Irak, quien quedó atrapado bajo toneladas de escombros tras la explosión de un coche bomba en el Hotel Canal de Bagdad, el 19 de agosto de 2003. Mientras el tiempo se acaba, aparecen en flashbacks distintos episodios de su carrera diplomática: su paso por Camboya, Timor Oriental y los años en los que se convirtió en una figura clave de la política internacional.

En medio de ese contexto tan áspero, la película abre espacio a lo íntimo, mostrando su relación con Carolina (Ana de Armas), una compañera de trabajo que representaba para él un futuro posible más allá de la diplomacia. Esa dualidad —entre la figura pública y el hombre privado— es lo que le da espesor a la narración.

Tráiler de Sergio

Embed

Reparto de Sergio

  • Wagner Moura (Sergio Vieira de Mello)
  • • Ana de Armas (Carolina Larriera)
  • • Garret Dillahunt (William von Zehle)
  • • Brían F. O'Byrne (Gil Loescher)
  • • Will Dalton (Andre Valentine)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder.
play

Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

La serie Vientos oscuros lidera el ranking de lo más visto en Netflix Argentina.
play

Es una de las series del momento en Netflix y te atrapa con tanto misterio

Esta serie italiana está ambientada en una escuela de Pisa.
play

Tiene 14 capítulos, está en Netflix y todos dicen que es una serie muy entretenida

Conocé los detalles sobre esta historia llena de sentimientos que llegó a Netflix
play

Esta película de una mega estrella de la música llegó a Netflix: seguro escuchaste su canción más conocida

De qué se trata esta impactante película de la plataforma.
play

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

últimas noticias

Boca recibe a Newells en la Bombonera.

Boca empata 0-0 con Newell's en la Bombonera por el torneo Clausura 2025

Hace 3 minutos
play

"El shock del Gobierno es total": crece la imagen negativa de la gestión de Milei a semanas de las elecciones

Hace 14 minutos
El salario mínimo volvió a caer en agosto y llegó a su nivel más bajo desde 2001

El salario mínimo volvió a caer en agosto y llegó a su nivel más bajo desde 2001

Hace 52 minutos
La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

Hace 52 minutos
Octubre de 2025 llega cargado de energía cósmica y oportunidades para quienes saben aprovecharlas.

Los tres signos más afortunados en octubre 2025

Hace 1 hora