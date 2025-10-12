13 de octubre de 2025 Inicio
Independiente no levanta cabeza: perdió con Lanús y lleva 13 partidos sin ganar

El Rojo perdió otra vez, lleva 13 partidos sin ganar y sigue último en su zona. Los goles del Granate llegaron tras errores defensivos y una expulsión complicó aún más a un equipo sin respuestas.

Independiente volvió a tropezar en el Torneo Clausura. Cayó 2-0 ante Lanús en el Libertadores de América y acumula 13 partidos sin ganar. El equipo de Avellaneda profundiza una crisis que parece no encontrar freno.

El inicio fue prometedor. A los 10 minutos, Ignacio Pusetto desbordó por derecha y asistió a Santiago Montiel, que definió desviado ante Nahuel Losada. Fue la más clara del local en todo el primer tiempo.

Lanús, más ordenado y efectivo, aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. Una desinteligencia entre Federico Vera y Rodrigo Rey dejó la pelota servida a Walter Bou, que solo tuvo que empujarla al gol.

En el complemento, Independiente intentó reaccionar. Un cabezazo de Sebastián Valdez obligó una buena respuesta de Losada, y luego el travesaño le negó el empate en dos ocasiones: primero tras una serie de rebotes, y más tarde con un remate de Leonardo Godoy desde el borde del área.

La frustración terminó de consumarse a poco del final. Montiel fue expulsado por doble amarilla y, con un hombre menos, el Rojo se desmoronó. Rodrigo Castillo aprovechó un centro preciso y selló el 2-0 definitivo con un cabezazo dentro del área chica.

Con este resultado, Independiente sigue sin ganar en el Clausura y cierra la tabla de su zona. Los hinchas despidieron al equipo con silbidos y reclamos. El próximo compromiso será ante San Martín de San Juan, mientras que Lanús recibirá a Godoy Cruz en la Fortaleza.

