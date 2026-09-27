Rolando Figueroa cruzó a Alfonso Prat-Gay por Vaca Muerta: "Veo que no has recorrido"

El gobernador de Neuquén respondió al exministro de Hacienda y Finanzas, quien había puesto en duda que el boom petrolero derrame en el resto de la economía. "La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad", afirmó.

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , salió al cruce de los dichos del exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay , después de que el economista planteara públicamente que el crecimiento de Vaca Muerta todavía no se traduce en una mejora generalizada de la economía argentina. "La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad" , afirmó.

En una entrevista radial, el exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri comentó que hizo una recorrida por Neuquén, aunque no llegó a Añelo, la localidad donde se encuentra el yacimiento no convencional. Al conversar con distintos sectores de la zona, se llevó "una imagen distinta a la que pensaba", dado que llegó a la conclusión de que el crecimiento que genera la producción del petróleo en esa zona "no derrama ni en Neuquén".

A través de su cuenta de X, Figueroa fue directo: recordó que lo había visto de visita en Neuquén y le marcó que, pese a eso, no compartía sus apreciaciones "desde el Obelisco" . El gobernador acompañó el mensaje con un estudio de la Fundación Mediterránea y cerró la publicación invitándolo a recorrer la provincia, que, según sostuvo, logró resultados que otros distritos no consiguieron cuando tuvieron la oportunidad.

El cruce llegó pocos días después de que la gestión provincial presentara su balance de gestión bajo el lema "1000 días, 1000 razones, 1000 obras" , un informe con el que buscó mostrar el impacto del desarrollo energético en indicadores sociales y de infraestructura.

El respaldo técnico que usó Figueroa muestra que el impacto de Vaca Muerta no quedó limitado al sector hidrocarburífero . Entre 2023 y 2025, y descontando la inflación, la masa salarial privada formal creció 13% en petróleo y gas, pero también 29% en el resto de los bienes transables y 17% en el resto de los sectores de la economía provincial.

Como estas @alfonsopratgay , te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el obelisco. Te comparto un estudio de la @FMediterranea . La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron… pic.twitter.com/ct2QWbVoLt

En el plano laboral, el empleo privado registrado aumentó cerca de un 7% en ese período, con la incorporación de unos 12.000 puestos de trabajo nuevos. En el mismo lapso se radicaron 186 empresas en la provincia y la industria manufacturera sumó alrededor de 2.000 empleos formales.

Vaca Muerta, un punto clave de la extracción de hidrocarburos no convencionales.

Los datos del segundo trimestre de 2026 ubicaron la desocupación del aglomerado Neuquén-Plottier en 3,2%, muy por debajo del 6,3% de toda la Patagonia y del 7,9% a nivel nacional. La pobreza, según el INDEC, fue de 19,6% en el primer semestre del año, una baja de 2,8 puntos frente al semestre anterior y muy inferior al 32,3% del promedio país.

Las exportaciones provinciales también treparon: en el primer semestre sumaron u$s4.303,8 millones, un 42% más que un año atrás, con Neuquén representando el 8,7% de las ventas externas argentinas. El 98,2% de ese total correspondió al rubro combustibles y energía, y el petróleo crudo solo explicó el 92,4%.

Una provincia que crece a fuerza de petróleo

El respaldo estadístico de Figueroa coincide con lo que reflejan otros relevamientos recientes sobre el impacto del boom no convencional: Neuquén es, junto con Río Negro y San Juan, una de las pocas provincias argentinas que generó empleo formal en los últimos años, y es la que más lo hizo, con una suba de más del 7% desde noviembre de 2023.

El fenómeno también se nota en la demografía: se estima que a la ciudad de Neuquén llegan cerca de 82 personas por día en busca de una oportunidad laboral vinculada a la industria petrolera. El año pasado, unas 22.000 personas se radicaron en la provincia, y para este año se proyectan 30.000 nuevos residentes, sin contar a quienes trabajan por sistema de turnos rotativos sin instalarse de forma permanente.