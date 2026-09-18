La alarmante situación del hermano de Tini Stoessel tras el escándalo familiar

En medio de la feroz interna por la auditoría patrimonial que sacude al entorno de la cantante Tini Stoessel , la conductora Moria Casán lanzó una verdadera bomba informativa. La conductora reveló en un programa de televisión un dramático episodio que afecta de lleno a la intimidad de la artista. "Francisco, el hermano de Tini Stoessel, ha recibido tres amenazas de muerte" , afirmó sorpresivamente la diva en vivo.

La conductora tomó postura inmediatamente para hacer un ferviente descargo en favor del círculo íntimo de la artista. "Hay una familia que está peleando por su hija, por su honestidad, por sus valores. Es todo muy duro y están puestos como los malos de la película" , expresó la animadora. Ante las amedrentaciones al joven, la diva enfatizó con indignación la gravedad del cuadro: "Ahora, el hermano recibe tres amenazas de muerte. Lo tratan como mafiosos" .

Tras el impacto de la noticia en la mesa televisiva de La Mañana con Moria (El Trece), el panelista Gustavo Méndez intervino sin rodeos para indagar sobre el origen de los mensajes de odio. "¿Quiénes amenazan? ¿Fanáticos o alguien posta?" , preguntó el periodista en vivo buscando certezas sobre la intimidación. La diva fue contundente al señalar el objetivo directo tras los mensajes recibidos por el joven empresario: "Los quieren asustar" .

El conflicto ocurre mientras se indaga el rol del joven en los movimientos financieros vinculados al patrimonio del entorno. Según investigaciones citadas por el panelista, Francisco Stoessel figuraría en registros como manager, accionista y titular de distintos emprendimientos nocturnos y gastronómicos. Sus sociedades operan tanto en España como en Buenos Aires , lo que puso la lupa sobre su figura patrimonial.

La gravedad de estas denuncias marca un nuevo y peligroso pico de tensión dentro del conflicto que envuelve a los Stoessel. Mientras se investigan las intimaciones recibidas por el hermano de la cantante, el entorno familiar intenta contener las repercusiones públicas. El caso continúa generando estrépito tanto en los medios de comunicación como en la industria del espectáculo.

Tini y Francisco, con sus padres.

Qué dijeron los abogados de la familia de Tini Stoessel tras el supuesto acuerdo millonario

Frente a las versiones periodísticas que daban por cerrado un pacto patrimonial, la defensa legal rompió el silencio de manera categórica. A través de un mensaje leído en vivo por la conductora Yanina Latorre en el programa SQP (América), los abogados desmintieron tajantemente los trascendidos. "Es un disparate. Desmentilo, por favor, terminantemente. Los importes de los que se están hablando, son muy alejados de la realidad", indicaron.

Los representantes legales aclararon además la nómina real de involucrados en la negociación financiera y negaron divisiones entre todos los parientes. "Con la única persona que se está negociando es con Alejandro, y no se ha hablado nunca de un reparto entre los integrantes de la familia", afirmaron. Con estas precisiones, desarmaron por completo la hipótesis de un reparto masivo entre la madre y el hermano.

En cuanto a las cifras concretas de la negociación, el comunicado explicitó las posturas reales que mantienen ambas partes sobre la mesa. "Lo único que se acerca es que, en caso de que se llegue, se podría hablar de un 30 por ciento", leyeron al aire. Y detallaron la distancia actual: "Ella ofreció un 25 por ciento, Stoessel quería el 50 y están en el medio".

La defensa se encargó de remarcar que el entendimiento formal está lejos de concretarse a corto plazo y rechazó cualquier documento vinculante. "Hicieron circular el texto, de un posible acuerdo, y no hay ni siquiera un borrador de un texto para el posible acuerdo", sostuvieron con firmeza. La versión leída ratificó tajantemente que "todavía no existe, no hay posible acuerdo, ni borrador, ni nada, todavía está lejos".

La respuesta legal echó por tierra la versión difundida por Pilar Smith en LAM, que hablaba de activos por 89 millones de dólares. Aquella versión aseguraba un esquema del 70% para Tini, 15% para el padre, 10% para la madre y 5% para Francisco. La desmentida judicial confirmó que esa distribución carece de veracidad y restableció la versión oficial de la familia.