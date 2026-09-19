EEUU aseguró que escoltó más de 1.000 millones de barriles de petróleo en el estrecho de Ormuz Según el almirante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, la ruta clave está libre de minas y el flujo de crudo alcanzó su punto más alto en seis meses. Por Agregar C5N en









Los envíos de crudo y GNL por Ormuz llegaron a su nivel más alto en seis meses. REUTERS

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), a través de su comandante, el almirante Brad Cooper, anunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses han escoltado y permitido el paso de más de 1.000 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz y que el volumen marítimo de crudo, carga y gas natural licuado (GNL) en las últimas dos semanas alcanzó su nivel más elevado de los últimos seis meses.

"Hemos alcanzado este hito significativo mientras asistíamos a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales a través del estrecho, brindando protección coordinada. Claramente, el impulso está creciendo. Las principales rutas de tránsito en el estrecho están libres de minas", aseguró el alto mando militar, en un video publicado en la cuenta oficial de X.

Durante su balance, Cooper remarcó que miles de buques han transitado por el canal náutico, al tiempo que afirmó que Irán no logró exportar un solo barril de crudo debido al férreo bloqueo marítimo implementado por la coalición. En este sentido, la cúpula militar destacó la cooperación continua con los seis países socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), agencias intergubernamentales, navieras y aseguradoras, sumado a la creación de una nueva unidad conjunta de drones de ataque y el refuerzo de la defensa aérea para mantener abiertas las aguas.

Más de mil millones de barriles de crudo han transitado por el estrecho de #Ormuz bajo protección militar de #EU, informó el #CENTCOM.



Las fuerzas estadounidenses también escoltaron más de 2 mil tránsitos de buques comerciales.



: Créditos a sus respectivos autores pic.twitter.com/bcfQMPikIa — El Mexicano (@ElMexicanOnline) September 19, 2026 Sin embargo, analistas y monitores del sector energético advirtieron que, pese a las cifras celebradas por Washington, el tráfico marítimo en Ormuz continúa situándose muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Antes del estallido del conflicto, por este paso estratégico circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas comerciados a nivel global, mientras que Teherán sostiene que la vía permanece bloqueada y continúan registrándose ataques contra buques en medio de un impasse en las negociaciones regionales.

El anuncio oficial coincide con un escenario de fuerte presión económica para la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, donde el precio promedio del diésel se ubicó cerca de su máximo histórico al llegar a los 6,43 dólares por galón. Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, señaló que el mercado internacional sigue dependiendo de los envíos por Ormuz -estimados en 10 millones de barriles diarios de crudo y derivados-, describiendo el panorama global de la oferta como más ajustado de lo deseable, aunque por el momento sin una escasez aguda.