5 de mayo de 2026 Inicio
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Con Julián Álvarez, Atlético Madrid busca la final de la Champions League ante Arsenal: horario y cómo ver el partido

Tras el 1-1 en la ida, el equipo de Diego Simeone visita al conjunto de Mikel Arteta en el Emirates Stadium de Londres. El ganador enfrentará al vencedor de PSG-Bayern Múnich.

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Con Julián Álvarez de titular

Con Julián Álvarez de titular, Atlético Madrid busca clasificar a la final de la Champions: horario y cómo ver el partido

Arsenal y Atlético de Madrid volverán a verse las caras este martes a las 16 horas en Londres, en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League y definirá el primer finalista del máximo torneo de clubes de Europa.

Julián Álvarez, en el radar de Barcelona.
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El empate 1-1 en la ida dejó la serie completamente abierta, con la promesa de una definición de alto voltaje en el Emirates Stadium. El ganador avanzará a la final y quedará a la espera de lo que suceda en la otra llave entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich (ganó 5 a 4 el conjunto francés).

La buena noticia para el equipo dirigido por Diego Simeone pasa por la presencia de Julián Álvarez, quien será titular luego del susto que generó su salida en la ida por un golpe en el tobillo. También estará desde el arranque Giuliano Simeone. En tanto, los argentinos Juan Musso y Nahuel Molina aguardarán su oportunidad desde el banco de suplentes. Nicolás González, por su parte, sigue lesionado y llegaría con lo justo al Mundial, en caso de ser convocado.

Será el tercer cruce de la temporada entre ambos equipos. En la fase inicial, Arsenal se impuso con claridad por 4-0. Luego, en la ida de semifinales disputada en Madrid, igualaron 1-1 con goles de Viktor Gyökeres para los Gunners y de Julián Álvarez para el conjunto español, ambos de penal.

Posibles formaciones

  • Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

  • Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Álvarez y Griezmann. DT: Diego Simeone.

Dónde ver el partido

El encuentro será televisado en vivo y en directo por ESPN, a partir de las 16. El arbitro será el alemán Daniel Siebert.

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