Problemas con el nuevo DNI: qué hacer si no te lo aceptan en el banco y otros organismos

A partir de febrero comenzó a regir el nuevo documento nacional que tiene una tecnología contactless se hace referencia a un chip electrónico capaz de intercambiar información a muy corta distancia, sin necesidad de insertarlo en un lector ni establecer contacto físico directo. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a reportar problemas.

Ante los problemas que se detectaron con el eDNI el RENAPER habló sobre las soluciones.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) avanza con la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad que incorpora un chip inteligente, grabado láser en policarbonato y símbolos patrios. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a reportar problemas en entidades bancarias, aplicaciones, ANSES y ARCA.

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El nuevo DNI incluye un grabado láser sobre policarbonato , un material más resistente y difícil de falsificar, e incluye un chip sin contacto , que almacena datos biométricos y permite una validación electrónica rápida en fronteras y organismos oficiales.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a surgir quejas de usuarios al intentar utilizar el nuevo DNI en distintas entidades y en aplicaciones. "El nuevo DNI electrónico (vigente desde febrero 2026) reemplaza código de barras por QR y el número de trámite pasa de 11 a 9 dígitos. Pero no actualizaron los sistemas de ANSES y ARCA. Entonces me quiero dar de alta online en ambos registros y no puedo", denunció uno de ellos en redes sociales.

Otro usuario compartió su experiencia con la aplicación de Ualá: "Hice DNI nuevo en marzo y no lo reconoce . Un parto abrir cuenta. Ahora tengo que andar mandando todo por mail . Doblemente parto el ida y vuelta con Soporte".

A ese comentario se sumó otro de un usuario "el nuevo DNI no tiene código de barras como los anteriores sino QR. ¿Cuál es el problema? Que el Banco Credicoop no actualizó su sistema y no reconoce QR . Entonces, hace días que no puedo generar mi Clave Móvil, vital para hacer cualquier transferencia. Desastre".

Ante esta situación desde el RENAPER expresaron que "ha puesto a disposición herramientas gratuitas y públicas para evitar cualquier inconveniente. Hemos desarrollado una aplicación específica para acceder a los datos electrónicos del eDNI y validarlos, tanto de forma presencial como remota. Al basarse en un estándar internacional, cualquier desarrollador público o privado tiene la documentación necesaria para actualizar sus herramientas de lectura".

Además, en diálogo con Clarín sentenciaron que la solución es esperar a que "las entidades actualicen sus sistemas" y que ante cualquier inconveniente podrán utilizar la app oficial de validación de RENAPER que es gratuita, permite verificar la identidad tanto de manera presencial como remota, funciona para Android y iOS.

Cómo validar la identidad con el DNI desde el celular

Uno de los aspectos más destacados del nuevo DNI es la posibilidad de validar la identidad desde un teléfono celular. En la práctica, el proceso consiste en acercar el DNI al celular para que el dispositivo lea el chip sin contacto. A partir de esa lectura, una aplicación oficial o un sistema habilitado puede verificar la autenticidad del documento y confirmar que los datos no fueron alterados.

Nuevo DNI

Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema combina varias capas de protección. Por un lado, los datos del chip están cifrados. Por otro, el acceso a esa información puede limitarse a aplicaciones específicas y contextos controlados, evitando lecturas indiscriminadas.

Si bien el Gobierno aún no detalló todas las aplicaciones concretas que estarán disponibles en el corto plazo, la experiencia internacional indica que este tipo de documentos suele integrarse con sistemas de identidad digital, billeteras electrónicas y plataformas de servicios públicos y privados.

Quiénes deben actualizar el DNI

Es importante aclarar que no todos los ciudadanos deben realizar el trámite de forma inmediata. El cambio es obligatorio para los siguientes grupos:

Personas cuyo documento físico haya alcanzado su fecha de expiración.

Menores que alcancen la edad de las actualizaciones obligatorias (entre los 5 y 8 años, y al cumplir los 14 años).

Quienes hayan modificado su domicilio, su nombre o cualquier dato filiatorio.

En caso de pérdida de la tarjeta vigente, el nuevo ejemplar que se emita será con el formato actual.

Si el plástico se encuentra dañado de modo que dificulte la identificación.

Para el resto de la población, los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento original.

El Renaper puso un nuevo sistema para para tramitar el DNI y el pasaporte Mediante la aplicación Mi Argentina el trámite es más rápido y simple. Redes Sociales

Requisitos para el trámite

Para gestionar el nuevo ejemplar, se debe contar con:

El DNI actual (en caso de tenerlo).

En caso de menores de edad, deben ser acompañados por un padre o tutor legal y presentar la partida de nacimiento original.

El comprobante de pago del arancel correspondiente.

Paso a paso: cómo hacer la renovación

El proceso se ha simplificado para que los ciudadanos puedan realizarlo de manera ágil: