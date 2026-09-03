IR A
IR A

Caso Silvina Luna: la junta médica confirmó que el producto inyectado por Lotocki dañó sus riñones

El informe pericial concluyó que el material estético aplicado por el cirujano fue el responsable de provocar lesiones internas y un exceso de calcio en la sangre, lo que deterioró su salud de manera irreversible.

Los peritos confirmaron que hay relación entre el PMMA y el daño renal.

Los peritos confirmaron que hay relación entre el PMMA y el daño renal.

La junta médica forense que intervino en el caso de Silvina Luna confirmó que el producto inyectado por el cirujano Aníbal Lotocki fue el responsable del daño renal que derivó en su muerte. El informe pericial detalló que el material estético generó lesiones internas y un exceso de calcio en la sangre, lo que deterioró de manera irreversible sus riñones.

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 
Te puede interesar:

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

Según indica el informe al que pudo acceder C5N, los especialistas señalaron que los efectos del PMMA pueden aparecer meses o años después de la cirugía y que, en el caso de la actriz, ya en 2013 se habían detectado granulomas y alteraciones en sus análisis. La autopsia halló restos del producto en glúteos, muslos y rodillas, reforzando la relación entre la intervención estética y el desenlace fatal.

"Los nuevos estudios confieren mayor consistencia y relación fisiopatológica entre la presencia de material de relleno (PMMA), la formación de granulomas y el desarrollo de hipercalcemia mediada por calcitriol”, indica el informe del Cuerpo Médico Forense.

En ese sentido, los peritos explicaron que este material puede provocar complicaciones meses o incluso años después de la cirugía, como granulomas y exceso de calcio en sangre, lo que deteriora progresivamente los riñones. En el caso de Luna, ya en 2013 se habían detectado esas alteraciones y, aunque existían cirugías para retirar parte del producto, no garantizaban frenar el avance del daño.

En el plano judicial, el informe no responsabiliza penalmente de forma directa a Aníbal Lotocki, pero sí refuerza la hipótesis de que el material que él aplicó fue el origen del problema. La Justicia solicitó este dictamen para comprender cómo la intervención estética derivó en la enfermedad y posterior muerte de la actriz, sumando un elemento clave a la investigación que mantiene al cirujano en el centro de la polémica.

La junta médica además analizó si el cirujano realizó controles adecuados tras la intervención a Silvina Luna y concluyó que no hay constancias médicas que lo acrediten. También evaluó si estaba en condiciones de extraer el material inyectado, pero aclaró que esa posibilidad depende de la formación y experiencia de cada profesional.

En ese sentido, los peritos remarcaron que la aparición de hipercalcemia por cuerpos extraños no es totalmente predecible, aunque cuando se detectan granulomas corresponde un seguimiento para identificar el problema a tiempo.

El dictamen también precisó que Luna presentó un perfil bioquímico compatible con procesos granulomatosos, lo que explica la producción anormal de calcitriol y el daño renal progresivo. Los peritos reconocieron que otros factores pudieron influir en la evolución clínica, pero subrayaron que la extracción quirúrgica del material, aunque posible, implicaba riesgos estéticos y no aseguraba la remoción completa.

Caso Silvina Luna: la junta incorporó estudios de 2014, 2015, 2024 y 2025

La junta médica incorporó estudios y antecedentes científicos que refuerzan la relación entre el producto PMMA y la hipercalcemia que sufrió Silvina Luna.

Los registros médicos mostraron que ya en 2013 se habían detectado granulomas y niveles altos de calcio en sangre, junto con un deterioro renal. Los especialistas señalaron que en ese contexto correspondía una intervención quirúrgica de limpieza y desbridamiento, aunque advirtieron que no garantizaba evitar la hipercalcemia.

En 2014, la historia clínica del Hospital Italiano volvió a registrar granulomas en glúteos, muslos y rodillas, hallazgos que luego fueron confirmados en la autopsia.

El informe también revisó una sentencia previa que había señalado que no era posible atribuir de manera directa la aplicación del material a esa complicación, pero aclaró que ya en 2016 el Cuerpo Médico Forense había contemplado esa posibilidad. En ese momento, remarcaron, “existía poca casuística disponible y faltaban publicaciones concluyentes para establecer una relación directa”.

Para reforzar el informe, los especialistas citaron trabajos internacionales que describieron casos similares: una serie publicada por Marcos Negri en 2014, otro estudio de Hindi en 2015, dos casos adicionales difundidos por Manfro en 2024 y una investigación más amplia de Lanhez en 2025.

Este último estudio registró que el 91,6% de los pacientes presentó elevación de calcitriol, el 90% supresión de la hormona paratiroidea y una alta frecuencia de compromiso renal, cálculos y nefrocalcinosis.

En conclusión, para los especialistas, estos antecedentes científicos “constituyen el sustento de las conclusiones oportunamente arribadas en el dictamen pericial de fecha 15/09/2025”, reforzando la idea de que el producto inyectado por Lotocki fue el origen del cuadro clínico que deterioró la salud de la actriz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años.

Caso Silvina Luna: revelaron qué podría haber hecho Aníbal Lotocki para reducir el daño y complicaría su situación

tini volvio a los escenarios en medio del escandalo familiar: estoy mas fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 

Se estrena "Espumas de Oriente", un melodrama argentino en la época del radioteatro

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

últimas noticias

Diego Milito junto a Gustavo Costas.

Racing: Diego Milito subió la tensión con Gustavo Costas y afirmó que "fue un error renovarle"

Hace 12 minutos
El dólar oficial se mueve con calma en el inicio de septiembre.

El dólar cerró a la baja en el arranque de septiembre

Hace 20 minutos
El expresidente de Cuba Raúl Castro tiene 95 años.

Estados Unidos sancionó a uno de los nietos de Raúl Castro y aumentó la presión contra Cuba

Hace 21 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 2 de septiembre de 2026.

Loto Plus: 2 apostadores del Sale o Sale se llevaron casi $20 millones cada uno

Hace 22 minutos
El ex hermanito, ya fuera de la casa más famosa, apuntó contra la producción.

Nueva denuncia de Brian Sarmiento contra la producción de Gran Hermano: "No me dejan dar mi versión"

Hace 22 minutos