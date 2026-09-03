Un hombre de 73 años murió tras descompensarse en un vuelo de Panamá a Mendoza Se trata de un turista que falleció mientras el avión volaba sobre el océano Pacífico, pese a ser asistido con maniobras de RCP. Los especialistas desplegaron un operativo para retirar el cuerpo y establecer las causas del fallecimiento. Por Agregar C5N en









El avión aterrizó en Mendoza.

Un hombre murió tras descompensarse mientras viajaba en un avión que había partido desde Panamá rumbo a la provincia de Mendoza, por lo que las autoridades ordenaron diferentes exámenes para establecer el motivo del fallecimiento en medio de la conmoción.

El pasajero tenía 73 años y falleció cuando el avión de la empresa Copa Airlines volaba sobre el océano Pacífico, pese a que fue asistido mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Por esta situación, los pilotos estudiaron la chance de aterrizar en Colombia debido a la descompensación, aunque finalmente se dirigieron al Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza como estaba previsto inicialmente.

El hecho ocurrió en un avión de Copa Airlines. En tal sentido, la Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense intervinieron en el hecho para retirar el cuerpo de la aeronave. También intervinieron la Oficina Fiscal de Las Heras y la Policía, mientras que los especialistas buscan determinar las causas de la muerte.

Por lo pronto, se espera que sea sometido a una autopsia para esclarecer los motivos del fallecimiento después de la sorpresa del resto de los pasajeros que se encontraban en el vuelo, que se trataba del 420.