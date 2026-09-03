3 de septiembre de 2026 Inicio
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Un hombre de 73 años murió tras descompensarse en un vuelo de Panamá a Mendoza

Se trata de un turista que falleció mientras el avión volaba sobre el océano Pacífico, pese a ser asistido con maniobras de RCP. Los especialistas desplegaron un operativo para retirar el cuerpo y establecer las causas del fallecimiento.

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El avión aterrizó en Mendoza.

El avión aterrizó en Mendoza.

Un hombre murió tras descompensarse mientras viajaba en un avión que había partido desde Panamá rumbo a la provincia de Mendoza, por lo que las autoridades ordenaron diferentes exámenes para establecer el motivo del fallecimiento en medio de la conmoción.

El hotel en el que se alojaba la mujer que murió tras caer desde la habitación 502, en Mendoza.
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El pasajero tenía 73 años y falleció cuando el avión de la empresa Copa Airlines volaba sobre el océano Pacífico, pese a que fue asistido mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Por esta situación, los pilotos estudiaron la chance de aterrizar en Colombia debido a la descompensación, aunque finalmente se dirigieron al Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza como estaba previsto inicialmente.

El hecho ocurrió en un avión de Copa Airlines.

El hecho ocurrió en un avión de Copa Airlines.

En tal sentido, la Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense intervinieron en el hecho para retirar el cuerpo de la aeronave. También intervinieron la Oficina Fiscal de Las Heras y la Policía, mientras que los especialistas buscan determinar las causas de la muerte.

Por lo pronto, se espera que sea sometido a una autopsia para esclarecer los motivos del fallecimiento después de la sorpresa del resto de los pasajeros que se encontraban en el vuelo, que se trataba del 420.

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