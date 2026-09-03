Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica versión en la que la relacionaron con Rodrigo De Paul El entorno de la cantante entrerriana salió a cruzar categóricamente los rumores que sacudieron al ambiente de la farándula nacional. Agregar C5N en









El entorno de la cantante desmintió los rumores que la vinculaban con el futbolista. Redes sociales

El entorno de Emilia Mernes emitió un durísimo comunicado de prensa para desmentir los trascendidos mediáticos que la involucraban en un presunto acercamiento afectivo con Rodrigo De Paul. La contundente respuesta oficial surgió a raíz de los comentarios vertidos por el panelista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, emitido por la pantalla de El Trece.

Según la información volcada por el periodista de espectáculos en la señal televisiva, el deportista se habría desligado de la situación frente a las amistades de su actual pareja apenas sucedido el supuesto incidente. “Yo no hice nada. No le digan nada a Tini”, habrían sido las palabras expresadas por el futbolista, de acuerdo con el testimonio brindado por el comunicador, quien argumentó haber conseguido la información desde el fuero íntimo del jugador.

Frente a la veloz escalada del escándalo, la encargada de comunicación Vicky Roa recurrió a sus redes sociales para difundir la postura definitiva de la cantante pop. El pronunciamiento rechazó enfáticamente la divulgación de “informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios”, remarcando que las versiones puestas al aire respondían únicamente a “la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa” por parte de los profesionales de la prensa.

Por último, el equipo de representación de la artista exhortó a los periodistas de la farándula local a consultar las fuentes institucionales antes de amplificar trascendidos no confirmados. “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”.

El gesto de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul en su show de México En el marco de su primera presentación en vivo tras estallar el conflicto familiar con su entorno, Tini Stoessel brindó un show bajo una intensa lluvia en la ciudad de Guadalajara. Entre el público se encontraba Rodrigo De Paul, quien viajó especialmente para brindarle su apoyo incondicional en un momento bisagra. Durante el espectáculo, la cantante interrumpió el repertorio con un juguete temático en la mano para buscarlo con la mirada entre la multitud: “¿Dónde estás, Rodri?”, indagó desde el escenario antes de dedicarle palabras de afecto.

Instagram Al divisar la presencia del mediocampista de Inter de Miami, la artista le exhibió una figura en miniatura vestida de novia que le habían entregado sus fanáticos y le lanzó un guiño directo: “Mi vida, mirá. Me hicieron con estos ojos, rubia”. Acto seguido, la intérprete reafirmó el vínculo sentimental ante miles de espectadores con un contundente elogio al jugador de la Selección Argentina: “Te amo, mi amor. Fuerte el aplauso para el amor de mi vida”, provocando una ovación generalizada en el recinto azteca. El cruce fue analizado en el programa Puro Show, donde la panelista Pochi remarcó la actitud reservada del deportista durante la jornada, señalando que se mantuvo en un perfil bajo junto al círculo íntimo de la artista para no opacar el concierto. A su vez, el periodista Pampito valoró la decisión del futbolista de tomarse un vuelo para respaldar a la cantautora en este reinicio de su gira internacional, subrayando que la presencia del deportista resulta crucial en medio de las tensiones legales que afronta la cantante.