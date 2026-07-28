Caro Calvagni rompió el silencio tras sus polémicos likes sobre las teorías conspirativas contra la Selección Las parejas y familiares de los jugadores del seleccionado salieron a cortar de raíz las versiones que se multiplicaron luego de la final. Agregar C5N en









Los mensajes buscaron desviar el foco de las especulaciones hacia una explicación puramente deportiva. Redes sociales

Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, se sumó a la polémica de las teorías conspirativas que circulan desde la final del Mundial 2026. Una de las últimas publicaciones en sus redes sociales no llamó la atención por su contenido, sino por la elección musical. La influencer utilizó Brillante sobre el mic de Fito Páez, un tema cuya letra incluye la frase Silencios que prefiero callar, que los hinchas tomaron de inmediato como un guiño a las especulaciones sobre la derrota ante España.

Lo que terminó de generar el debate fue que Calvagni había dado "me gusta" a varios comentarios que alimentaban esas versiones, y los seguidores no tardaron en amplificar el gesto. Frente a la repercusión, la mujer del lateral decidió salir a responder en sus redes sociales para desmentir cualquier intención de avalar las teorías que circulaban.

Entre risas, explicó que había puesto "me gusta" a numerosos comentarios sin leerlos realmente y pidió que dejaran de buscarle un doble sentido a la publicación. Su aclaración final fue directa: "Dejen de pensar boludeces… los amo", escribió, intentando bajarle el tono al escándalo y despegarse de cualquier lectura conspirativa sobre la derrota en la final.

Sin embargo, pese al desmentido, el tema volvió a instalarse con fuerza en las redes. El episodio protagonizado por el entorno de Tagliafico se suma a un clima que sigue muy caliente entre los hinchas argentinos, que desde el pitazo final no dejan de buscar explicaciones para la caída ante España en tiempo suplementario.

Qué dijo el papá de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas Raúl Fernández, padre de Enzo Fernández, también salió a hablar y fue contundente al referirse a los rumores que rodean la final del Mundial. La versión que más circuló en redes sociales sostenía que la Selección habría recibido la orden de no quedarse con el título como represalia por exhibir una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", una teoría que ganó terreno luego de viralizarse una arenga de Lionel Messi en el vestuario en la que se lo escucha decir: "Olvidémonos de todo".