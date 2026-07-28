La tía de Paredes compartió una teoría conspirativa de la final del Mundial 2026: "Mensajes encriptados"

El desenlace del Mundial 2026 sigue dejando temas de los que hablar y en esta oportunidad el protagonismo recayó sobre el entorno cercano a Leandro Paredes . Valeria Evangelina, tía del volante de la Selección argentina y de Boca, sacudió las redes sociales al hacerse eco de una insólita hipótesis que busca justificar la caída del equipo nacional frente a España. Este sorpresivo gesto familiar reavivó de inmediato las discusiones en torno al encuentro disputado por el título.

La familiar del mediocampista replicó en sus historias de Instagram un fragmento audiovisual perteneciente a una entrevista emitida en el ciclo TVR. En dicho material se rescatan las expresiones de Andrés “Duka” Ducatenzeiler , expresidente de Independiente y actual creador de contenido digital, quien sembró sospechas sobre lo acontecido durante la jornada decisiva.

En el video compartido, el polémico exdirigente argumentó que los futbolistas comandados por la "Scaloneta" intentaron comunicarse con los hinchas a través de conductas clave durante el partido y en los festejos posteriores. “Los jugadores fueron honestos más que nadie porque nos enviaron mensajes encriptados” , sostuvo el streamer para alimentar la versión de una supuesta conspiración.

El gesto virtual de Valeria Evangelina no tardó en volverse viral y desató una intensa ola de debates en el entorno digital. De esta manera, las llamativas especulaciones impulsadas desde el ecosistema del streaming ganaron mayor repercusión al ser convalidadas por el círculo íntimo de una de las máximas figuras del plantel albiceleste. El episodio sumó así un nuevo capítulo a la interminable seguidilla de reacciones e interpretaciones que dejó el traspié mundialista.

Tras la derrota de la Selección argentina frente a España en el cruce decisivo del Mundial 2026, las plataformas digitales se colmaron de rumores sobre un presunto arreglo. Las sospechas se intensificaron a partir de la viralización de un video en el vestuario, donde se oye a Lionel Messi pronunciar la frase: “Olvidémonos de todo” . Este clima de desconfianza encendió de inmediato el debate entre los fanáticos en las redes sociales.

Ante la polvareda levantada por estas especulaciones, Raúl Fernández, padre de Enzo Fernández, rompió el silencio en diálogo con TN Show. El familiar desestimó el trascendido que sostenía que la FIFA habría sancionado al equipo nacional por exhibir la bandera "Las Malvinas son argentinas", impidiéndole quedarse con el título. Con sus palabras, buscó frenar la ola de versiones disparatadas que ganaba fuerza minuto a minuto.

Para despejar las dudas, sacó a la luz la conversación privada que mantuvo con el volante del seleccionado al término del encuentro. “Mi hijo me dijo que es todo mentira lo que se dice”, afirmó de manera tajante para desactivar la versión de una maniobra extrafutbolística tras el choque por el trofeo. De este modo, intentó respaldar la postura de los futbolistas frente al descreimiento generalizado.

Finalmente, prefirió atribuir el resultado a cuestiones puramente deportivas y le restó trascendencia a la expulsión del mediocampista durante el desarrollo del juego. “Tengo que creerle y pensar que fue un día malo futbolísticamente”, cerró Raúl Fernández, dejando flotar una declaración que terminó generando más incertidumbre de la que buscaba aclarar.