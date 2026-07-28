La confusa confesión del papá de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas de la final: "Mi hijo me dijo que..."

Tras el amargo trago que dejó la caída de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 , las redes sociales se colmaron de sospechas que sugerían un supuesto arreglo para beneficiar al equipo europeo. Las especulaciones cobraron aún más impulso luego de que se viralizara un video de la intimidad del vestuario, donde se escucha a Lionel Messi pronunciar la frase: “ Olvidémonos de todo ”.

En medio de ese clima enrarecido por los rumores, Raúl Fernández , padre del mediocampista Enzo Fernández , decidió romper el silencio para desmentir las versiones en torno al choque decisivo de la Copa del Mundo. En declaraciones vertidas ante TN Show, el familiar fue interrogado sobre el trascendido que afirmaba que la FIFA le habría prohibido ganar al plantel nacional como castigo por haber mostrado un trapo con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" .

Sin vueltas, el padre del jugador desechó esa hipótesis conspirativa y sacó a la luz la charla privada que sostuvo con el volante tras el desenlace del certamen. “ Mi hijo me dijo que es todo mentira lo que se dice ”, aseveró con firmeza para desactivar la polémica que inundó las redes sociales en las últimas jornadas.

Por último, prefirió atribuir el traspié a factores meramente futbolísticos y le quitó dramatismo al desempeño del volante, quien vio la tarjeta roja durante el trámite del cotejo. “ Tengo que creerle y pensar que fue un día malo futbolísticamente ”, concluyó Raúl Fernández, dejando flotar una frase que terminó sembrando más confusión de la que buscaba despejar.

Tras consagrarse subcampeón del mundo y ser recibido como un héroe en su Gualeguay natal, Lisandro Martínez rompió el silencio sobre las críticas hostiles que persiguieron a la Selección argentina a lo largo del certamen. Lejos de esquivar la polémica, el marcador central apuntó contra las campañas malintencionadas instaladas tras la final frente a España: “Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio ”.

El defensor del Manchester United, quien fue uno de los futbolistas que desplegó la bandera con la leyenda “las Malvinas son argentinas” durante la cita internacional, cruzó con dureza a quienes tildaron al grupo de arrogante. “Nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto… Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival”, aseguró visiblemente molesto por los señalamientos externos.

Lisandro Martínez fue declarado ciudadano ilustre en Gualeguay.

En relación con los rumores surgidos alrededor del desenlace disputado en Nueva Jersey, el zaguero desmintió de manera categórica que el plantel no hubiera felicitado a los campeones. “Se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí”, remarcó la figura del combinado para desactivar la versión de un supuesto desplante deportivo.

Por último, el marcador central aclaró el motivo de las secuencias donde se vio al equipo mirar hacia las tribunas durante los festejos rivales. “Después obviamente en la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos”, concluyó la "Licha", destacando el respaldo incondicional de los hinchas albicelestes.