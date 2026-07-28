Emiliano Yacobitti desmintió al Gobierno sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en la UBA

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires le respondió al vocero presidencial Adrián Ravier, quien había asegurado que el 40% de los estudiantes eran foráneos. Además, aclaró que en la Facultad de Medicina apenas representa el 6,1%.

Yacobitti cruzó a Ravier por los datos brindados sobre la UBA.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, desmintió este martes al vocero presidencial, Adrián Ravier, que en conferencia de prensa aseguró que el 40% de los estudiantes de la Facultad de Medicina eran extranjeros. El dato fue contrarrestado por el exlegislador quien le aclaró que, según las cifras oficiales, el dato de alumnos foráneos representa en realidad un 6,1%.

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"Importante. Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, y para responder a las consultas de los periodistas, comparto nuevamente esta información", expresa al comienza el mensaje de Yacobitti en X.

Luego detalla que, en 2026, de los más de 70.000 ingresantes a la UBA, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan el 2,5%, en la Facultad de Medicina, el 6,1%. Mientras que en Odontología representan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades el porcentaje es menor al 2%.

Lo curioso radica en que durante la conferencia de prensa Adrián Ravier compartió el dato dándolo por seguro y, ante la repregunta de los periodistas acreditados en Casa Rosada de que el dato era erróneo, el vocero protagonizó un nuevo mal momento al señalar: “Si el dato es falso lo revisamos. Es el dato que tenemos ahora. Bienvenida la pregunta, lo podemos revisar. Pero entiendo que es el 39% exacto”.

"Si es falso, lo revisamos". Ravier da un dato sobre la matrícula de estudiantes extranjeros y se lo retrucan. Responde que lo va a chequear. Es al revés!!! pic.twitter.com/N9BH6jVQFk

En este marco, Yacobitti explicó por redes sociales que "desde el 2022 la UBA exige acreditación de español nivel C1 para aspirantes provenientes de países no hispanohablantes, tanto en comprensión como en producción oral y escrita. Un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo".

"Estamos a disposición para reunirnos con el Gobierno nacional y analizar los datos para que el debate público sea con información precisa", completó.

Nueva polémica de Ravier el dato erróneo que dio sobre los estudiantes extranjeros que cursan en la Facultad de Medicina.

Más datos que contradicen a Ravier

Según información relevada por Chequeado, los extranjeros representan el 4,2% del total de los estudiantes universitarios en la Argentina, mientras que la proporción asciende al 9,9% en el caso de los estudiantes de posgrado.

La participación de alumnos extranjeros es mayor en algunas carreras y universidades, especialmente en Medicina. Sin embargo, los datos disponibles no respaldan la cifra del 39% mencionada por Ravier como un porcentaje general.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, los últimos datos publicados por la institución muestran que la Facultad de Medicina cuenta con 13.403 estudiantes extranjeros frente a 34.387 argentinos. De esta manera, los alumnos extranjeros representan aproximadamente el 28% de la matrícula.

La cifra, aunque elevada en comparación con el promedio general del sistema universitario, se encuentra por debajo del 39% mencionado por el vocero presidencial durante la conferencia de prensa.