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Wanda Nara compartió el video de cómo fue el robo en su casa de Milán

La empresaria difundió imágenes del asalto mientras su familia estaba dentro de la vivienda. Denunció que la falta de colaboración de Mauro Icardi agrava la situación.

La Botirreina compartió en historias de Instagram un material sensible sobre el hurto en su casa de Milán.

La Botirreina compartió en historias de Instagram un material sensible sobre el hurto en su casa de Milán.

Instagram @wanda_nara

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena este martes al publicar las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el violento robo ocurrido en su casa de Milán, material que ahora forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades italianas.

Wanda Nara y Mauro Icardi
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En los videos difundidos por la empresaria se observa el ingreso de cuatro delincuentes a la propiedad mientras sus hijos permanecían dentro de la vivienda mirando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, sin advertir inicialmente que los intrusos ya estaban recorriendo el inmueble. La publicación generó un fuerte impacto en las redes sociales y reavivó el caso, que continúa bajo análisis policial.

Junto al video, Wanda acompañó las imágenes con un relato que refleja el dramatismo del episodio. "22.34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa", escribió en Instagram, donde dejó en evidencia el momento exacto en el que, según su versión, ocurrió el ingreso de los ladrones. La empresaria decidió hacer públicas las grabaciones mientras la investigación continúa avanzando y luego de que trascendiera que el material ya había sido entregado a la Justicia como prueba del asalto.

La conductora también vinculó el robo con el conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi por la documentación de las hijas que tienen en común. Según expresó en otra historia de Instagram, los pasaportes fueron sustraídos durante el asalto y denunció que el futbolista se niega a colaborar con la firma necesaria para gestionar nuevos documentos.

En ese contexto publicó una de sus declaraciones más fuertes: "Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver". Esa afirmación incrementó la repercusión pública del conflicto familiar.

Días antes, Wanda ya había llevado tranquilidad sobre el estado de su familia, aunque admitió que el episodio dejó secuelas emocionales. "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo", manifestó tras regresar a Italia.

De acuerdo con distintos medios argentinos, el robo ocurrió mientras ella se encontraba en Estados Unidos presenciando la final del Mundial, por lo que en la vivienda estaban Nora Colosimo, sus dos hijas con Mauro Icardi y los tres hijos de su anterior relación con Maxi López.

Las sospechas de la investigación

Uno de los aspectos que más llama la atención de la causa es la hipótesis de que los autores del robo conocían con precisión la distribución de la propiedad. La abogada Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, aseguró que existe una investigación especializada desarrollada por la policía científica italiana y remarcó que, por el momento, existen elementos que no pueden hacerse públicos para no entorpecer el expediente. La letrada sostuvo que las autoridades trabajan sobre varias líneas de investigación mientras analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas en el lugar.

Rosenfeld fue aún más específica al explicar por qué los investigadores consideran que el accionar de los delincuentes no habría sido improvisado. "Llegar a la habitación de Wanda no es fácil. Es un laberinto en esa casa. Conocían directamente el lugar donde Wanda tenía sus pertenencias, ya que fueron al bolso donde habitualmente llevaba los documentos y los pasaportes", afirmó. Esa descripción fortaleció la sospecha de que quienes ingresaron a la vivienda sabían exactamente qué buscaban y dónde encontrarlo, un dato que hoy ocupa un lugar central dentro del expediente judicial.

Wanda Nara y Maxi López, junto a sus hijos mayores.

Wanda Nara y Maxi López, junto a sus hijos mayores.

En paralelo, la abogada confirmó que debió recurrir a la Justicia argentina para destrabar la situación documental de las menores. Presentó el material audiovisual del robo y solicitó que, durante la feria judicial, se intime a Mauro Icardi para firmar la documentación necesaria que permita emitir nuevos pasaportes. Distintas fuentes judiciales señalaron que un juez habilitó el tratamiento urgente del caso y ordenó avanzar con esa intimación, debido a que la pérdida de la documentación impedía el regreso de las niñas al país.

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