Se filtró la foto que confirma la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco Su relación llegó a su fin después de pocos meses, con las agendas de ambos y una crisis personal del piloto como principales razones de la ruptura. Agregar C5N en









La foto en Raya y la confirmación de LAM sellaron el final de uno de los romances más comentados del año.

La separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco quedó confirmada esta semana luego de que el panelista Pepe Ochoa lo anunciara en LAM (América TV) y de que se filtrara una foto del piloto argentino en Raya, una exclusiva aplicación de citas utilizada por celebridades y personas de alto perfil. La imagen, con una dirección marcada en Budapest donde se disputó el último Gran Premio de Fórmula 1, le dio más fuerza a la versión de que el vínculo llegó a su fin.

La periodista Marina Calabró explicó cómo funciona la plataforma: "Para ingresar necesitas invitación de un miembro activo o un perfil destacado en Instagram y la aprobación de un comité de selección anónimo". La reaparición de Colapinto en esa app desató además una nueva polémica en las redes, donde comenzaron a circular teorías sobre quién pudo haber filtrado el dato.

"Hay mucha especulación en las redes que siguen a la F1 sobre quién pudo haber filtrado que Franco volvió a esta app de citas, dicen que podría haber sido la mismísima Maia Reficco", señaló Calabró.

Redes sociales Según Ochoa, la ruptura respondería a una crisis personal del piloto y a las dificultades que impone su agenda. "Él estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia", detalló. Y agregó: "Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para eso. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo". La relación, que duró pocos meses, fue una de las más comentadas tanto en el ambiente del deporte como en el del espectáculo.

Las primeras señales de la crisis habían surgido semanas atrás, cuando ambos dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y en el paddock. La última vez que se los vio juntos fue en el Gran Premio de Mónaco el domingo 7 de junio. Incluso trascendió que los habrían visto fuera de un restaurante en Barcelona y que ella habría estado llorando.

Cómo se conocieron Franco Colapinto y Maia Reficco Los primeros indicios del vínculo entre Colapinto y Reficco surgieron a principios de 2026, cuando el piloto publicó en su cuenta de Instagram una foto de la actriz con su casco. Aunque en ese momento él afirmó que seguía soltero, las versiones sobre una posible relación ganaron fuerza con el paso de las semanas. La confirmación oficial llegó en abril, durante el Road Show que Colapinto protagonizó en Palermo. Desde ese momento, la pareja comenzó a mostrarse públicamente y su vínculo se convirtió en uno de los más seguidos tanto por los fanáticos de la Fórmula 1 como por los del mundo del espectáculo. Reficco, actriz argentina radicada en Estados Unidos donde desarrolla su carrera en Broadway y en series, y Colapinto, piloto de Alpine con una agenda exigente por los distintos circuitos del mundo, enfrentaron desde el inicio las dificultades que imponía la distancia.