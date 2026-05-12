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Video: Rocío Oliva a las piñas con patovicas en un boliche de zona norte

La expareja de Diego Maradona se enfrentó a la seguridad de una bailanta y la situación derivó en gritos y forcejeos. Su abogada, Ana Rosenfeld debió salir a aclarar el episodio. "Ella está evaluando hacer una denuncia contra el lugar", declaró.

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La ex pareja de Diego Armando Maradona protagonizó un tenso enfrentamiento con el personal de seguridad de un boliche en zona norte. La situación derivó en gritos y forcejeos, lo que obligó a su abogada, Ana Rosenfeld, a intervenir públicamente para aclarar lo ocurrido. “Ella está evaluando presentar una denuncia contra el establecimiento y los patovicas”, declaró la letrada.

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Rocío Oliva fue vista a las piñas en el Tropitango de El Talar y las imágenes quedaron capturadas en las cámaras de seguridad y se viralizaron en redes sociales. "Estuvo hasta ayer en cama, muy asustada y preocupada por lo que vivió", explicó Ana Rosenfeld en LAM (América TV) y añadió que "Rocío pagó la entrada porque iba su banda favorita y el cantante la invitó a subir al escenario".

Al parecer, según explicó la letrada, el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del local y Oliva se dio cuando dos amigas de la futbolista quisieron subir también al escenario. "En ese momento hubo un tironeo con las dos amigas que estaban con ella, vinieron los que cuidaban el entrono y las sacaron", explicó.

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Según Ana Rosenfeld, Rocío Oliva se metió para defender a sus dos amigas y en ese contexto hubo forcejeos con los seguridad del boliche. "Ella se metió en defensa de las dos chicas y el patovica la agarró del cuello", relató la letrada. Por último, explicó que la expareja de Maradona se encuentra conmovida por la situación vivida y que "nunca vivó algo así".

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