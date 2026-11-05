5 de noviembre de 2026 Inicio
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Preocupación en River: Gonzalo Montiel recibió una dura sanción tras su expulsión en el Superclásico

El Tribunal de Disciplina de la AFA penalizó fuertemente al lateral derecho del Millonario después del partido contra Boca, de cara a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

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Gonzalo Montiel fue suspendido por tres partidos en River.

Gonzalo Montiel fue suspendido por tres partidos en River.

Getty Images/Marcos Brindicci
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En un fallo, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que Montiel no podrá jugar los próximos tres encuentros del Millonario en el campeonato local después de recibir la tarjeta roja directa a los 34 minutos del segundo tiempo contra Boca. La jugada ocurrió cuando el lateral izquierdo del Xeneize Lautaro Blanco tiró larga la pelota y recibió un planchazo del defensor del equipo de Núñez, quien se retiró del campo de juego tras la decisión del árbitro Nicolás Ramírez.

En tal sentido, señalaron que el artículo 13 del Código Disciplinario establece una sanción de "al menos un partido de suspensión por juego brusco y al menos dos partidos por juego brusco grave".

Gonzalo Montiel fue suspendido por tres partidos en River.

Gonzalo Montiel fue suspendido por tres partidos en River.

También marcaron que el artículo 7 subraya que "salvo que el presente Código disponga lo contrario, se sancionarán las infracciones cometidas tanto intencionalmente como por negligencia. En particular, los clubes podrán ser responsables de la conducta de sus miembros, jugadores, oficiales o seguidores/aficionados o de cualquier otra persona que desempeñe una función en su nombre, aunque el club en cuestión pueda demostrar la ausencia de culpa o negligencia por su parte".

Por otro lado, el defensor central Lucas Martínez Quarta recibió una fecha de suspensión ya que también había sido expulsado contra Boca, luego de una infracción sobre el uruguayo Miguel Merentiel. De esta manera, la cumplió en el partido contra el Tiburón y estará disponible para los octavos de final.

Baja sensible en River: se desvinculó el histórico formador de las Inferiores

Después de un mes de haber anunciado su partida, se hizo oficial la desvinculación del histórico formador de las Inferiores de River, Gabriel Rodríguez, después de más de 25 años trabajando en el club.

“Estoy feliz por la decisión que tomé. Cumplí mi sueño en este gran club donde me inicié y hoy me retiro orgulloso del fútbol”, reconoció.

Rodríguez fue una figura importante en las categorías formativas del conjunto de Núñez donde supo proyectar una extensa carrera con tres etapas diferentes. En su último ciclo regresó de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, su salida no fue fueron por motivos deportivas, sino que algo más personal: el desgaste acumulado después de tantos años de trabajo diario.

La historia del formador como formador en el Millonario comenzó en 1981 y desde entonces, comenzó un camino marcado entre otras cosas, por haber sido el descubridor del Muñeco, Hernán Crespo, Javier Saviola, Pablo Aimar, Andrés D’Alessandro, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Franco Mastantuono, entre otros.

Gabriel Rodríguez tenía contrato hasta diciembre de 2027, pero luego de varias charlas con los dirigentes y un gran desgaste en lo personal por tanto trabajo decidió rescindir su vínculo. “Tomé la decisión de no continuar y retirarme con todos los honores, sin inconvenientes. Estoy desgastado, muy cansado y es hora de retirarme. Son diez horas en el club todos los días y la verdad estoy demasiado estresado”, confesó en diálogo con Olé.

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