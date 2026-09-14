Piden citar de urgencia a Santiago Bausili por mentir sobre el oro del Banco Central

El bloque de senadores peronistas quiere que el titular del BCRA brinde informes detallados y documentados sobre el traslado y la localización de las reservas realizado durante 2024.

Senadores y senadoras del bloque peronista presentaron un proyecto de resolución para citar de manera urgente al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

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La iniciativa, encabezada por Juliana di Tullio y Martín Soria, exige que el funcionario comparezca ante las comisiones correspondientes del Senado para brindar informes detallados, verbales y documentados sobre el traslado y la localización de las reservas de oro al exterior realizado durante 2024.

El pedido de citación, sustentado en el artículo 10, inciso i) de la Carta Orgánica del BCRA, surge tras la presentación de Bausili ante el plenario de las comisiones de Economía Nacional y Presupuesto el pasado 9 de septiembre.

Según denuncian los legisladores, el titular del Banco Central incurrió en falsedades al sostener que el oro trasladado se encuentra depositado en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea, Suiza, cuando la documentación señalaría que el destino original fue el Bank of England, en Londres.

"Miente Bausili y miente el Gobierno. Nos dijeron que el oro estaba en Suiza y no es así. No quieren decir que está en Londres por una sobreactuación malvinera de último momento" , afirmó Di Tullio. Mientras que por su parte Martín Soria calificó de “cuento chino” la explicación que dio en el Senado el titular del BCRA y que “el gobierno no se pone de acuerdo ni para mentir”.

Asimismo, el bloque Justicialista contrapuso los dichos de Bausili con la información brindada por la Auditoría General de la Nación (AGN). Mientras el titular de la entidad monetaria afirmó que las operaciones contaron con revisiones de auditoría interna, externa y de la AGN sin observaciones, una nota formal remitida el 10 de septiembre por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, a la senadora Di Tullio precisa que los estados contables 2025 aún no fueron aprobados y que el análisis sobre la trazabilidad del oro se encuentra demorado por la falta de envío de documentación por parte del BCRA durante más de un año.

Pedidos de informe

El proyecto requiere que el funcionario presente la documentación respaldatoria correspondiente e informe puntualmente sobre:

Destino y custodia: Fechas de traslado, empresas involucradas en el transporte terrestre y aéreo, lugar exacto de depósito, cantidad de lingotes y responsables de la evaluación de su calidad.

Fechas de traslado, empresas involucradas en el transporte terrestre y aéreo, lugar exacto de depósito, cantidad de lingotes y responsables de la evaluación de su calidad. Condiciones contractuales y rendimientos: Plazos, beneficios acordados para el país, responsabilidades de seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones.

Plazos, beneficios acordados para el país, responsabilidades de seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones. Riesgo de embargos: Si el Estado argentino o el BCRA recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros.

Si el Estado argentino o el BCRA recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros. Transparencia y balance: Razones por las cuales las memorias y Estados Contables 2024 y 2025 omitieron precisar la cantidad, valuación, localización y riesgos de la operatoria, y si dicha omisión contraviene las Normas Contables Profesionales Argentinas y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF / NIC 1).

Razones por las cuales las memorias y Estados Contables 2024 y 2025 omitieron precisar la cantidad, valuación, localización y riesgos de la operatoria, y si dicha omisión contraviene las Normas Contables Profesionales Argentinas y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF / NIC 1). Trazabilidad y expedientes: Actas de Directorio o actuaciones administrativas dictadas para la tramitación del envío del metal precioso.

"Con sus contradictorias respuestas y la falta de documentación respaldatoria, las sospechas sobre una mala utilización de las reservas en oro y la eventual comisión de delitos se han acrecentado", advierten los autores en el texto del proyecto, instando a la Cámara alta a aprobar la citación a la brevedad.