La brutal venganza de Cande Vetrano contra Gimena Accardi cuando salió a la luz la infidelidad La actriz tomó una fuerte decisión contra su examiga, luego de enterarse que había estado con su marido. ¿Qué dijo? Agregar C5N en









¿Qué le hizo Cande Vetrano en venganza? Redes sociales

Luego de enterarse que su marido le había sido infiel con una amiga suya a pocos meses de haber sido madre, Cande Vetrano se ocultó de las cámaras y se refugió en sus seres queridos. Recién había tenido a Pino y le dedicó todo su tiempo. Pasó el tiempo y decidió vengarse a quien había sido de sus más cercanas: Gimena Accardi.

Para poner en contexto sobre la doble traición: todos eran un grupo muy unido. De hecho, compartieron vacaciones juntos como la del 2024, cuando se fueron Lali Espósito con Pedro Rosemblat, Nico Vázquez con Gime Accardi, Andrés Gil con Cande Vetrano y más amigos.

Redes sociales Por eso, el affaire entre Gimena y Andrés dolió más. Porque la traición no solo fue de Andrés a Cande o de Gimena a Nico, fue grupal. Entonces las amigas de Vetrano decidieron cortar todo tipo de relación con Accardi. El vínculo se cortó de raíz, pero intentaron no expresarlo en público para no admitir la infidelidad.

El hecho de no confirmar el engaño se debe a que, en primer lugar, Cande lo perdonó a su marido y con que su bebé era muy chico. De este modo, con quien no hablan más es con la pareja amiga. Si bien, Nico Vázquez se separó de Accardi por esto, el vínculo de todos quedó en pausa.

Ante esto, Vetrano decidió vengarse en las últimas horas y fue no invitándola a la despedida de soltero que organizaron para Lali, en la previa de su casamiento con Pedro Rosemblat. Todas estuvieron de acuerdo y quedó a la vista.