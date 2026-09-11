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La brutal venganza de Cande Vetrano contra Gimena Accardi cuando salió a la luz la infidelidad

La actriz tomó una fuerte decisión contra su examiga, luego de enterarse que había estado con su marido. ¿Qué dijo?

¿Qué le hizo Cande Vetrano en venganza?

¿Qué le hizo Cande Vetrano en venganza?

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Luego de enterarse que su marido le había sido infiel con una amiga suya a pocos meses de haber sido madre, Cande Vetrano se ocultó de las cámaras y se refugió en sus seres queridos. Recién había tenido a Pino y le dedicó todo su tiempo. Pasó el tiempo y decidió vengarse a quien había sido de sus más cercanas: Gimena Accardi.

De Brito confirmó que la relación existió y no se trató solo de rumores.
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Para poner en contexto sobre la doble traición: todos eran un grupo muy unido. De hecho, compartieron vacaciones juntos como la del 2024, cuando se fueron Lali Espósito con Pedro Rosemblat, Nico Vázquez con Gime Accardi, Andrés Gil con Cande Vetrano y más amigos.

Por eso, el affaire entre Gimena y Andrés dolió más. Porque la traición no solo fue de Andrés a Cande o de Gimena a Nico, fue grupal. Entonces las amigas de Vetrano decidieron cortar todo tipo de relación con Accardi. El vínculo se cortó de raíz, pero intentaron no expresarlo en público para no admitir la infidelidad.

El hecho de no confirmar el engaño se debe a que, en primer lugar, Cande lo perdonó a su marido y con que su bebé era muy chico. De este modo, con quien no hablan más es con la pareja amiga. Si bien, Nico Vázquez se separó de Accardi por esto, el vínculo de todos quedó en pausa.

Ante esto, Vetrano decidió vengarse en las últimas horas y fue no invitándola a la despedida de soltero que organizaron para Lali, en la previa de su casamiento con Pedro Rosemblat. Todas estuvieron de acuerdo y quedó a la vista.

Revelaron la reacción de Cande Vetrano tras confirmar los rumores que vinculaban a Andrés Gil y Gime Accardi

A un año y dos meses de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, el conductor Ángel de Brito confirmó en vivo lo que hasta ahora era un secreto a voces. "La relación de Gime y Andrés Gil existió", expresó, dejando sin palabras a los panelistas.

La contundente declaración del conductor de LAM se disparó tras ver una nota donde Mery del Cerro intentaba explicar la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil. Esto llamó la atención, ya que formaban parte del mismo grupo de amigas.

De inmediato, en redes sociales se reavivaron los rumores de una supuesta relación de Accardi con Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano, quien sí participó del viaje. "Especulaciones no. El vínculo existió. Nadie lo va a decir, obviamente. Después cada uno arregló sus cosas", aseguró De Brito.

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