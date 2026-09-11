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Andrés Gil rompió el silencio sobre lo que pasó con Gimena Accardi: los detalles de la charla con Cande Vetrano

El actor habló en medio de las distintas versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

Confirmó que ya había hablado el tema con su pareja

Confirmó que ya había hablado el tema con su pareja, Cande Vetrano.

Redes sociales

Andrés Gil habló por primera vez sobre el escándalo que lo vinculó sentimentalmente con Gimena Accardi, luego de haber guardado silencio durante más de un año pese a los rumores que circularon desde que explotó la separación de la actriz con Nico Vázquez. El actor fue abordado por un cronista de Desayuno y, aunque evitó dar detalles concretos, confirmó que ya había hablado el tema con su pareja, Cande Vetrano.

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"Pasó hace un montón de tiempo, entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento, estamos muy bien. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y pasamos muchas situaciones como pareja porque somos una pareja real. Ahora estamos disfrutando todo lo que supimos conseguir", declaró ante la consulta, marcando distancia con la polémica aunque no negó del todo lo ocurrido.

Cuando el cronista insistió sobre si era cierto que Nico Vázquez lo había llamado para increparlo por lo sucedido con Accardi, se mostró esquivo pero no evasivo del todo. "Se dijeron mentiras y boludeces pero tampoco puedo salir a aclarar todo. Jamás fuimos tan amigos y con todo esto se enfrió. Fue todo muy incómodo para todos", respondió, dejando a la vista que el vínculo con el conductor había sufrido inconvenientes luego de ese episodio.

El actor remarcó en varias oportunidades que su prioridad hoy pasa por proteger a su pareja de nuevas especulaciones. "Cada uno sigue con sus vínculos, nosotros con los amigos que son lo de toda la vida, los que siempre están. Con Cande estamos muy bien, no tengo más para decir y tampoco tengo por qué aclarar nada. Los que tenía que hablar, lo hablé y aclaré", sostuvo. Y ante la insistencia del movilero, volvió a aclarar: "Te repito. Se dijo de todo pero a mi nunca nadie me preguntó nada. Quiero cuidarla a Cande y evitar que vuelvan a decir cualquier cosa".

La venganza de Cande Vetrano contra Gimena Accardi

Luego de enterarse de que su marido le había sido infiel con una de sus amigas más cercanas, a pocos meses de haber sido madre, Cande Vetrano decidió alejarse de las cámaras y refugiarse en su círculo íntimo. Con Pino recién nacido, la actriz le dedicó todo su tiempo a su hijo mientras procesaba la situación en privado, hasta que finalmente decidió tomar una decisión concreta contra Gimena Accardi.

Para entender la magnitud del conflicto hay que ir hasta el 2024, cuando el grupo compartió vacaciones juntos. Lali Espósito con Pedro Rosemblat, Nico Vázquez con Gimena Accardi, Andrés Gil con Cande Vetrano y otros amigos en común. Esa cercanía grupal explica por qué el affaire entre Gimena y Andrés dolió tanto, ya que la traición no fue solo de él hacia Cande o de ella hacia Nico, sino que afectó a todo el círculo de amistad. Por ese motivo, las amigas de Vetrano decidieron cortar de raíz cualquier tipo de relación con Accardi, aunque durante mucho tiempo evitaron hacerlo público para no confirmar la infidelidad.

El silencio respondía a dos motivos concretos. En primer lugar, Cande Vetrano había decidido perdonar a su marido, y además su bebé todavía era muy pequeño en ese momento. Con quien efectivamente se cortó el vínculo fue con la expareja de amigos, es decir, con Gimena Accardi, más allá de que Nico Vázquez y ella ya se hubieran separado a raíz de este episodio.

La revancha de Vetrano se dio en las últimas horas, cuando decidió no invitar a Accardi a la despedida de soltera que organizaron para Lali Espósito, en la previa de su casamiento con Pedro Rosemblat. Todas las integrantes del grupo estuvieron de acuerdo con esa decisión, y la ausencia de Gimena en el evento llamó la atención. Fue justamente esa ausencia la que volvió a poner en primera plana las especulaciones en redes sociales, hasta que Ángel de Brito confirmó en vivo, en LAM, que la relación entre Gimena y Andrés había existido realmente: "La relación de Gime y Andrés Gil existió. Especulaciones no. El vínculo existió. Nadie lo va a decir, obviamente. Después cada uno arregló sus cosas", sentenció el conductor.

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