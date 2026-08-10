Cande Molfese emocionó a todos al anunciar su embarazo

La actriz e influencer Cande Molfese sorprendió a su comunidad al confirmar su primer embarazo . La noticia se conoció durante la mañana del lunes y generó una gran cantidad de mensajes de felicitaciones tanto de colegas del ambiente artístico como de sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de Violetta compartió una emotiva foto junto a su pareja, en la que ambos posan sosteniendo el test de embarazo con resultado positivo . La publicación se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los temas más comentados del día dentro del mundo del espectáculo.

Junto a la imagen, la influencer escribió la frase "Ahora somos 5", un mensaje que generó curiosidad entre sus seguidores pero que en realidad hacía referencia a su núcleo familiar actual, integrado también por sus dos mascotas, Almendra y Romeo, a quienes considera parte fundamental de su vida cotidiana.

La ganadora de Bake Off Famosos en distintas oportunidades había expresado ciertas dudas respecto a la maternidad. Sin embargo, a sus 35 años, reconoció que este proyecto familiar fue madurando de manera natural a partir del vínculo sólido que construyó junto a su actual pareja.

El compañero de vida de la actriz y futuro padre de su hijo se llama Joaquín , un productor teatral que, a diferencia de Molfese, mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición mediática, al punto de no tener presencia activa en redes sociales.

La historia entre ambos comenzó en los camarines de un teatro, mientras Cande realizaba un reemplazo en la obra Scape Room. Según relató la propia actriz, sintió una atracción inmediata apenas lo vio y decidió consultar sobre su situación sentimental a su compañera Brenda Gandini: "Nos conocimos trabajando porque él era el productor de la obra Scape Room en la que hice el reemplazo de Sofi Morandi. Lo vi y sentí que era él... le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, que me dijo que estaba soltero".

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Aunque en un primer momento el productor no mostró demasiado interés ante los acercamientos de la artista, el vínculo terminó de consolidarse recién en enero del 2025. Con el humor que la caracteriza, Molfese recordó ese proceso: "Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención". Y agregó, con su estilo directo: "Así que yo lo acose en una fiesta... Para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo".

Luego de un año y medio de relación y una convivencia ya consolidada, la pareja hoy comparte el mismo entusiasmo por formar una familia. ella define a Joaquín como un "tipazo" compañero y generoso, y remarca lo gratificante que resulta para ella volver a un hogar donde puede desconectarse de las exigencias propias de la exposición pública.