1 de agosto de 2026 Inicio
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Con papel de aluminio podés mejorar los lavados de tu ropa: cómo es el truco casero

Cada vez más personas incorporan este recurso casero a su rutina de limpieza por los beneficios que puede aportar a las prendas.

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Especialistas en limpieza destacan un método fácil de aplicar que puede marcar la diferencia en el cuidado diario de las prendas.

Especialistas en limpieza destacan un método fácil de aplicar que puede marcar la diferencia en el cuidado diario de las prendas.

  • Para qué sirve colocar papel de aluminio en la lavadora.
  • El beneficio de este truco para quienes tienen mascotas.
  • Qué prendas pueden verse favorecidas con este método.
  • Por qué no reemplaza al suavizante.

Con papel de aluminio podés mejorar los lavados de tu ropa: un método fácil de aplicar puede ayudar a reducir la electricidad estática en las prendas y mejorar el resultado del lavado, especialmente en determinados tipos de telas. La lámina metálica es un elemento habitual en la cocina, pero también puede convertirse en un aliado inesperado para la limpieza de las prendas. ¿Cómo es el truco casero?

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En los últimos años, este material comenzó a ganar popularidad gracias a un tip que promete mejorar el resultado de cada higienización de una forma muy sencilla. Aunque este consejo puede mejorar el resultado del lavado al reducir la electricidad estática, no sustituye al suavizante ni modifica el funcionamiento de la lavadora. Se trata de un complemento que puede contribuir a que la ropa salga con menos pelusas y con una mejor apariencia, especialmente en hogares donde hay mascotas.

Además, algunos usuarios aseguran que este recurso ayuda a que prendas con relleno, como camperas acolchadas, edredones o frazadas, conserven mejor su volumen y una textura más esponjosa.

Así es el truco casero para mejorar los lavados con papel de aluminio

La técnica consiste en colocar unas bolas de papel de aluminio dentro de la lavadora junto con las prendas. Según especialistas en limpieza, este método ayuda a disminuir la electricidad estática, un fenómeno que favorece que pelos, pelusas y pequeñas fibras queden adheridos a la ropa.

El secreto está en formar dos o tres esferas compactas de papel de aluminio, de un tamaño similar al de un puño, e introducirlas en el tambor antes de comenzar el ciclo de lavado. Al reducir la electricidad estática, las prendas terminan con menos pelos, pelusas y residuos textiles adheridos. Este beneficio resulta especialmente útil para quienes conviven con perros o gatos, ya que el pelo de las mascotas suele quedar pegado con facilidad en telas como algodón, lana o polar. Para poner en práctica este método solo hay que seguir estos pasos:

  • Formar entre dos y tres bolas firmes de papel de aluminio.
  • Colocarlas dentro del tambor junto con la ropa antes de iniciar el lavado.
  • Elegir el programa habitual de la lavadora.
  • Retirar las bolas al finalizar el ciclo y reutilizarlas mientras mantengan su forma.

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