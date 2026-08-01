Pánico en Nápoles tras un fuerte terremoto: decenas de heridos, cientos de evacuados y temor por nuevas réplicas Un sismo de magnitud 4,7 sacudió la región de los Campos Flégreos durante la noche del viernes. El temblor, que se registró a apenas 3 kilómetros de profundidad, provocó daños estructurales, cortes de luz y mantiene en alerta a las autoridades ante posibles réplicas. Por Agregar C5N en









Impactantes imágenes ha dejado el terremoto en Italia.

Un fuerte terremoto de magnitud 4,7 sacudió la noche del viernes la región metropolitana de Nápoles, en el sur de Italia, y dejó un saldo de al menos 26 heridos, entre ellos dos graves, varios edificios derrumbados y numerosos daños materiales. El movimiento telúrico se registró a las 19:46 (hora local) con epicentro en la zona de los Campos Flégreos, específicamente entre los municipios de Pozzuoli y Quarto. Debido a su escasa profundidad de apenas 3 kilómetros, el sismo se sintió con gran intensidad en toda el área y es considerado el más fuerte registrado en la zona en los últimos 40 años.

Según indicó Protección Civil, al menos cinco personas permanecen internadas con cuadros de fracturas y diversos traumatismos, mientras que el resto recibió atención médica por lesiones de menor consideración. Además, los daños detectados en distintos inmuebles obligaron a la evacuación preventiva de unas 300 personas, la mayoría de ellas residentes de la localidad de Pozzuoli, que fue el punto de mayor impacto del fenómeno.

Al menos 21 heridos, entre ellos dos graves, varios edificios derrumbados y numerosos daños materiales fue el saldo del sismo. Las imágenes captadas en la zona muestran un escenario de caos, con importantes desprendimientos de rocas y pilas de escombros que sepultaron vehículos estacionados en Pozzuoli. En municipios cercanos como Bacoli y Bagnoli, se reportaron derrumbes parciales de fachadas, cornisas y yeso. El sismo también provocó masivos cortes de energía eléctrica que afectaron diversos barrios de la capital napolitana y generaron momentos de extrema inquietud en las islas de Ischia y Procida.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades ordenaron la suspensión del tráfico ferroviario en el nudo de Nápoles, incluyendo las líneas de alta velocidad, para realizar inspecciones técnicas urgentes en la infraestructura. Durante la mañana del sábado, brigadas de bomberos continuaron con operativos de revisión en edificios para evaluar grietas y posibles riesgos de colapso antes de autorizar el regreso de los evacuados a sus hogares. La Unidad de Crisis nacional se mantiene en contacto permanente con los equipos locales para coordinar la asistencia necesaria.

El ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, advirtió que la actividad sísmica podría continuar y que podrían producirse réplicas de magnitud superior a 3. Cabe destacar que el epicentro se sitúa en los Campos Flégreos, una extensa caldera volcánica considerada la más grande de Europa y donde viven cerca de medio millón de personas. Actualmente, esta región atraviesa una fase de "bradisismo", un fenómeno geológico que eleva el nivel del suelo debido a la acumulación de gas y magma en las profundidades, lo que exige una vigilancia científica constante.