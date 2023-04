Camila Homs rompió el silencio tras ser vista a los besos con un futbolista.

Camila Homs José Sosa Redes sociales

"Hay tres preguntas que las leí 100 veces. La primera es que hacen los chicos: están durmiendo. La segunda es si tengo novio. No, no tengo novio. La tercera si voy a vivir acá en Argentina. Y sí, me voy a quedar acá”, contó.

En la última respuesta sobre la mudanza es porque una amiga de ella comentó una foto y aseguró que estaba próxima a mudarse a Madrid, lugar donde hoy reside actualmente De Paul, pero finalmente fue unos días y luego volvió para el primer día de clases de sus hijas.

¿De Paul engaña a Tini Stoessel con Camila Homs? La escandalosa bomba que lanzó la modelo

A pesar que la novela entre Camila Homs y Rodrigo De Paul parecía haber terminado apareció un nuevo capítulo. Fue por parte de la modelo quien filmó un video y dejó una indirecta en redes sociales que los fanáticos interpretaron como mensaje: ¿el futbolista engaña a Tini Stoessel con ella?

https://twitter.com/Faacuveron/status/1643079789245341697 Cami Homs le canta a De Paul y le tira palo a Tini? pic.twitter.com/nGNbvbadtk — Facu Verón (@Faacuveron) April 4, 2023

Sin embargo, en medio de las respuestas en su Instagram, una seguidora le preguntó cuál es la canción que tenía pegada ahora en su cabeza y no dejaba de cantar. Fue entonces que se grabó cantando la frase: “En la intimidad dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su nueva se va”.

Esto automáticamente dio indicio a que los fanáticos lo vinculen con la artista Tini y su ex De Paul. En el video en el que hace la mímica, la modelo se tapó la boca con la mano en alusión a que va a callar. ¿Será solo un rumor?