Camila Homs contó cómo vive su soltería tras separarse de Rodrigo De Paul

“Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo. Porque si no, me quedo sola. Igual, estoy en un momento de mi vida en el que la estoy pasando bien y disfruto de mi soledad, porque no estuve mucho tiempo sola. Pero no sé por qué los hombres me tienen miedo, capaz se le tiran más a las timidonas. Pero yo soy una más”, reflexionó.

La modelo y expareja del futbolista de la Selección argentina, padres de Francesca y Bautista de cuatro y un año respectivamente, se convirtió en la primera invitada del ciclo Invencibles, por Frecuencia Z, con la conducción de María Belén Ludueña.

A su vez, expresó que vivió la Copa del Mundo "muy bien, muy alegre, sobre todo por los chicos" y, sobre De Paul, aseguró que "fue el momento más importante de su vida". "Y yo contenta por eso, por la oportunidad que tuvo de realmente cumplir su sueño", agregó.

“Mientras estuvimos juntos, no me arrepiento de nada. Me arrepiento de algo que hice, estando separados, pero no voy a decir qué es, pero me sirvió para darme cuenta de que no me gustó. De los errores se aprende, como siempre digo, y me sirvió para aprender y saber que no lo volvería a hacer”, recordó, sobre su relación.

“Soy impulsiva, a veces mis amigas me dicen: ´Camila, pará, preguntame a mí antes’. Esto me jugó en contra en algunos momentos, en mensajes, en pavadas, que yo misma leo diez minutos más tarde y me digo: ‘Camila, ¿con qué necesidad hiciste esto?’. Si lo pensara un poquito más quizás no lo haría, pero no lo controlo”, subrayó.

Homs también explicó cómo es el vínculo actual con el futbolista: “No tengo mucho contacto con él más que el diálogo que tienen mis hijos, pero ni en el peor de mis momentos, le cortaría el vínculo con los hijos, porque no sería buena madre si hiciera algo así”.

Ludueña también indagó sobre su actual relación con su ex suegra, Monica, luego de que se conoció de que dejó de seguirla en las redes sociales: “Como abuela es un diez, y como exsuegra también. No te voy a mentir: no tengo la relación que tenía antes porque Rodrigo es el hijo y entiendo que ella tome partido por él, yo haría lo mismo. Pero la súper respeto, la aprecio, compartimos muchísimos años de mi vida juntas, yo tenía 14 años cuando empecé a salir con Rodrigo. Es cierto que nos dejamos de seguir en las redes pero prefiero no tocar el tema”, sostuvo.

Al ser consultada sobre el momento más feliz cuando vivía en el exterior, recordó: “Fue en Italia, cuando tuve a Franchi, nació mi nena y pasamos momentos muy lindos, muy hermosos”, dijo.

Y respecto al rumor sobre la posibilidad de que regresara a vivir a Madrid -a raíz de un comentario que le hizo una amiga en sus redes- la modelo no lo descartó para un futuro: “Fue un chiste, pero no tan chiste. El comentario me lo hizo una amiga española por las redes sociales y bueno, claramente no me voy a mudar ya, pero lo que no es un chiste es que me gusta tanto Europa, tanto España, y Madrid especialmente, que podés salir tranquila con tus hijos sin miedo a nada, y eso la verdad que acá no lo tengo. Acá en Argentina tengo mucho miedo a la inseguridad y me da cosa salir a caminar sola con mis nenes, en Europa no tengo problemas y no me da miedo nada”.