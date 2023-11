Camila Galante explotó tras la supuesta fiesta de la Selección: "Buscan fama"

A través del programa Socios del espectáculo, la periodista Mariana Brey contó que habló con Camila Galante. Tras consultarle sobre el supuesto escándalo, le aseguró: " Me parece muy bizarro todo . Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar . Yo confío en mi marido ".

Y no solo se quedó allí, sino que su descargo continuó: "Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer. Esta gente solo quiere arruinar familias. Yo no me voy a enganchar". Con estas palabras, dejó en claro que sabe que su esposo no la engañaría.

Para finalizar, Galante señaló: "Soy una mina tranquila que no va a armar ningún tipo de quilombo ni se mete en este tipo de cosas. Cuido a mi familia y, si tengo que defender a Leandro, lo voy a hacer. Pero todo esto que está pasando es muy bizarro y yo no me engancho". De esta manera, confirmó que su relación está más firme que nunca.