Cami Mayán reveló detalles de su separación con Alexis Mac Allister: "Había una persona en mi casa que no era yo"

Sin embargo, reveló cómo fue que se separó y se readaptó a volver a Argentina. Y detalló la charla de cuando le confesó que no estaba más enamorado: “Era casi fin de año y fue medio raro. Yo no estaba en mi casa, con mis cosas, mi perro estaba allá y me dijo ‘¿Querés ir a buscar tus cosas o te las mando?’”.

Embed CHICOS ENTIENDEN QUE CIERTO FUTBOLISTA LA RAJO DE LA CASA Y LA MINA NO TENIA DONDE IR!!!!! AHHHHHHHHHHH MUERTE pic.twitter.com/bu2Oe5AImc — feli (@nom0leste) March 13, 2024

“Ahí empecé a procesar lo que estaba sucediendo. Fui y estuve un tiempo ahí, estuve un mes con él. Nunca me pelee. Yo estaba hecha mierda, hice lo que pude”, contó sobre su estadía con el futbolista en Inglaterra ya sin estar en pareja.

Y abrió su corazón: “El peor momento fue ahí cuando estaba sola. No me arrepiento, pero más allá de eso era saber que había otra persona en la casa y no le podía ir a decir ‘che dame un abrazo’”. Luego indicó que fue a visitar a una amiga a París y después a otra a Madrid.

Camila Mayán Redes sociales

“Él esperaba que yo vaya, agarre mis cosas y me fuera al día siguiente. Todo bien, pero me estás dejando en bolas”, indicó y agregó: “Hasta que no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer con mi vida’, no dijo ‘ah voy a ser un poquitito más empático’”.

Reveló que no le enojó que no quiera estar más con ella, sino que todo explotó cuando ella llegó a Argentina: “Yo me vine acá el primer fin de semana de febrero y a una semana que dejé mi casa, me llega un mensaje y ahí me entero que había una persona en mi casa que no era yo, con mi perro y con mis cosas”.

Alexis Mac Allister Ailén Cova Instagram

Contó que de la única manera que superó la situación fue con su familia, amigos y con terapia. Pero que, gracias a eso, también pudo desarrollarse como influencer, que era lo que tanto quería.