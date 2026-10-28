28 de octubre de 2026 Inicio
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Las trabajadoras de casas particulares recibirán un 1,6% de aumento en noviembre y un extra: de cuánto será el aumento

El personal de casas particulares tendrá una nueva actualización salarial en noviembre, junto con la incorporación de una parte de la suma extraordinaria acordada en agosto.

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Los nuevos valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo.

Los nuevos valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo.

Trabajadoras de casas particulares recibirán en noviembre un incremento salarial del 1,6%, de acuerdo con el esquema de actualización establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La suba alcanzará a las distintas categorías del sector y se sumará a la incorporación de un porcentaje pendiente de una suma no remunerativa de hasta $20.000.

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La medida forma parte del cronograma dispuesto mediante la Resolución 6/2026, que estableció aumentos escalonados para los últimos meses de 2026. Después de las subas del 1,9% en agosto, el 1,8% en septiembre y el 1,7% en octubre, el ajuste de noviembre será del 1,6%. En diciembre se aplicará otro incremento del mismo porcentaje.

Cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre

Los salarios mínimos por hora para noviembre dependerán de las tareas realizadas y de si el trabajador cumple su jornada con retiro o sin retiro. Los valores previstos para cada categoría son los siguientes:

  • Supervisión: $5.339,08 por hora con retiro y $4.923,44 sin retiro.

  • Tareas específicas: $5.093,82 por hora con retiro y $4.695,59 sin retiro.

  • Caseros: $4.447,11 por hora.

  • Asistencia y cuidado de personas: $4.918,66 por hora con retiro y $4.447,11 sin retiro.

  • Tareas generales: $4.447,11 por hora con retiro y $4.170,52 sin retiro.

Estos montos constituyen los pisos salariales establecidos para cada categoría. La remuneración final puede variar de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas y los adicionales que correspondan.

Qué extra se incorpora al sueldo en noviembre

Además del aumento del 1,6%, durante noviembre se integrará al salario básico el 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 acordada en agosto. De esta manera, se completará la incorporación progresiva de ese monto al sueldo.

El importe original del refuerzo se estableció según la carga horaria semanal: hasta $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más por semana, $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

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