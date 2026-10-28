Las trabajadoras de casas particulares recibirán un 1,6% de aumento en noviembre y un extra: de cuánto será el aumento El personal de casas particulares tendrá una nueva actualización salarial en noviembre, junto con la incorporación de una parte de la suma extraordinaria acordada en agosto. Por Agregar C5N en









Los nuevos valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo.

Trabajadoras de casas particulares recibirán en noviembre un incremento salarial del 1,6%, de acuerdo con el esquema de actualización establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La suba alcanzará a las distintas categorías del sector y se sumará a la incorporación de un porcentaje pendiente de una suma no remunerativa de hasta $20.000.

La medida forma parte del cronograma dispuesto mediante la Resolución 6/2026, que estableció aumentos escalonados para los últimos meses de 2026. Después de las subas del 1,9% en agosto, el 1,8% en septiembre y el 1,7% en octubre, el ajuste de noviembre será del 1,6%. En diciembre se aplicará otro incremento del mismo porcentaje.

Cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre Los salarios mínimos por hora para noviembre dependerán de las tareas realizadas y de si el trabajador cumple su jornada con retiro o sin retiro. Los valores previstos para cada categoría son los siguientes:

Supervisión: $5.339,08 por hora con retiro y $4.923,44 sin retiro.

Tareas específicas: $5.093,82 por hora con retiro y $4.695,59 sin retiro.

Caseros: $4.447,11 por hora.

Asistencia y cuidado de personas: $4.918,66 por hora con retiro y $4.447,11 sin retiro.

Tareas generales: $4.447,11 por hora con retiro y $4.170,52 sin retiro. Estos montos constituyen los pisos salariales establecidos para cada categoría. La remuneración final puede variar de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas y los adicionales que correspondan.

Qué extra se incorpora al sueldo en noviembre Además del aumento del 1,6%, durante noviembre se integrará al salario básico el 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 acordada en agosto. De esta manera, se completará la incorporación progresiva de ese monto al sueldo.

El importe original del refuerzo se estableció según la carga horaria semanal: hasta $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más por semana, $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.