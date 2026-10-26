Se conoció la grilla de la primera edición de "Voces", el nuevo ciclo de encuentros de C5N El encuentro para debatir los temas urgentes de los argentinos tendrá como protagonista en su primera edición al periodista y economista Alejandro Bercovich. Este miércoles a las 19 hs en el Complejo C Art Media, con entrada gratuita. Por Agregar C5N en









La primera edición de "Voces" tendrá como protagonista a Alejandro Bercovich.

Este miércoles a las 19 hs C5N inaugura VOCES, un nuevo ciclo de encuentros presenciales que propone abrir un espacio de conversación, análisis y debate sobre los temas que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos.

La primera edición, “La economía de tu bolsillo”, tendrá como protagonista al periodista y economista Alejandro Bercovich, quien analizará las principales decisiones económicas del país y su impacto concreto en la vida cotidiana: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las posibilidades de proyectar hacia adelante.

El encuentro será una oportunidad para poner en común preguntas, datos y miradas sobre una economía que se siente todos los días en el bolsillo, acercando el análisis económico a las preocupaciones concretas de la sociedad.

Con VOCES, C5N busca generar un espacio de encuentro cara a cara con periodistas, especialistas y referentes, para abordar los grandes temas de la agenda pública desde distintas perspectivas y propiciar una conversación abierta con la audiencia. El programa incluye además debates, humor y música en vivo.

Line up de “La economía de tu bolsillo” 19 hs. Apertura de puertas.

19.15 hs. La previa con un DJ set a cargo de Villa Diamante.

20.15 hs. Editorial de Alejandro Bercovich: Los dueños de la Argentina.

20.45 hs. Debate "La economía de la Argentina", con la participación de Gabriela Vulcano, Emilse Garzón y Mercedes D'Alessandro.

21.15 hs. Performance musical "La democracia endeudada".

21.35 hs. Cierre musical con "Fonso y las paritarias". View this post on Instagram Cuándo y dónde La economía de tu bolsillo, con Alejandro Bercovich

Miércoles 28 de octubre. 19 hs.

Complejo C Art Media. (Av. Corrientes 6271, CABA).

Entrada 100% gratuita, con inscripción previa Para inscribirse; voces.C5N.com C5N VOCES. Un espacio para encontrarnos, escuchar y debatir.